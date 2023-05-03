«Стражам Галактики 3» прочат стартовые сборы в размере $250 млн

Широкий релиз «Стражей Галактики. Часть 3» состоится уже на этой неделе, поэтому аналитики бокс-офиса составили обновленный кассовый прогноз. Как сообщает Deadline, за стартовые выходные мировая выручка картины Джеймса Ганна должна составить порядка $250 млн. Из этой суммы в американском прокате триквел заработает приблизительно $110 - $120 млн. Для проектов Marvel Studios это будет шестой старт после начала пандемии коронавируса. Если сравнивать с прошлыми частями, то североамериканский показатель точно будет выше, чем у первого фильма (2014), собравшего за первые три дня $94,3 млн, но ниже кассы сиквела (2017), который взял за этот же период $146,5 млн.

Из всех фильмов трилогии третья часть имеет самую внушительную продолжительность (150 мин) и наиболее низкий рейтинг от критиков, хотя отзывы у картины в целом положительные — 79% одобрения на Rotten Tomatoes. Оценки оригинала и сиквела — 92% и, соответственно, 85%.

Предварительные продажи билетов на третью часть уже достигли $26 млн и продолжают расти, но у вышедшего годом ранее в тот же период «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» они были гораздо выше — $60 млн. Также пока непонятно, как фильм проявит себя в Китае. Как бы то ни было, после неожиданного провала «Человека-муравья и Осы: Квантомания» сборы «Стражей Галактики 3» должны порадовать руководство Marvel и Disney.