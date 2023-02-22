Стивен Спилберг работает над мини-сериалом «Наполеон» по сценарию Стэнли Кубрика

Выступая на Берлинском кинофестивале, Стивен Спилберг объявил о том, что разрабатывает биографический мини-сериал о Наполеоне Бонапарте, основанный на нереализованном сценарии Стэнли Кубрика:

«В сотрудничестве с Кристианой Кубрик [вдова Стэнли Кубрика] и Яном Харланом [брат Кристианы и продюсер многих фильмов Кубрика] мы готовим для HBO большое шоу, основанное на оригинальном сценарии Стэнли «Наполеон». Наш проект будет представлять собой мини-сериал из семи эпизодов».

Режиссер работает над шоу не менее десяти лет, семь из которых проект производится в партнерстве с HBO.

Изначально Кубрику планировал снять «Наполеона» после успеха своего научно-фантастического фильма «2001 год: Космическая одиссея» (1968). Он провел обширное исследование биографии Бонапарта и хотел пригласить на главные роли Дэвида Хеммингса, Джека Николсона и Одри Хепберн, а также задействовать массовку из 40 тыс. солдат. Однако из-за высокой стоимости «Войны и мира» (1965) Сергея Бондарчука и коммерческого провала «Ватерлоо» (1970) того же Бондарчука киностудии начали сомневаться в перспективах «Наполеона» Кубрика и приняли решение отказаться от него. Позже наработки для «Наполеона» были использованы Кубриком на съемках костюмированного фильма «Барри Линдон» (1975).

Хотя сериал о Наполеоне в данный момент находится на стадии разработки, а потому потребует еще много внимания со стороны Спилберга, режиссер также признался, что уже начал думать о собственных будущих авторских проектах и пока не определился с тем, что хочет делать дальше:

«Я был так увлечен работой над «Вестсайдской историей» и «Фабельманами». У меня просто не было возможности задуматься о том, что я буду делать, когда закончу их. Поэтому я честно скажу всем вам: я не знаю, что я буду делать дальше. Не имею ни малейшего представления».

Он добавил, что очень рад наконец вернуть контроль над своей жизнью, но в то же время раздосадован тем, что ему, скорее сего, придется думать о следующем проекте до конца этого года.