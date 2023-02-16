Советская делегация участвует в «суде народов» в новом трейлере фильма «Нюрнберг»
Премьера состоится 23 февраля.
Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила полноценный трейлер масштабного российского исторического триллера «Нюрнберг». Фильм посвящен судебному процессу, когда решалась судьба бывших руководителей Третьего Рейха.
1945 год. По итогам Второй мировой войны в немецком городе Нюрнберг начинает свою работу Международный военный трибунал, в ходе которого представители СССР, США, Великобритании и Франции проводят расследование преступной деятельности немецких нацистов. Процесс широко освещается в СМИ. В числе тех, кто приезжает в Нюрнберг, оказывается Игорь Волгин — прошедший войну молодой парень, владеющий несколькими языками. Именно ему суждено стать переводчиком в составе советской делегации. Серьезные испытания для персонажа начнутся после встречи в Нюрнберге с молодой русской девушкой Леной, с которой у него возникает романтическая связь.
В актерский состав картины вошли Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни, Шарлотта Харвуд, Лаура Бах и Клаус Шиндлер. Снял фильм режиссер Николай Лебедев («Легенда №17», «Экипаж»). В основу картины лег роман историка Александра Звягинцева «На веки вечные» — автор более 40 лет потратил на изучение Нюрнбергского процесса.
«Нюрнберг» выйдет в прокат 23 февраля.