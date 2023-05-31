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Состоялась премьера финальной серии «Теда Лассо»

31 мая 2023 14:36
Состоялась премьера финальной серии «Теда Лассо»

Заключительный эпизод был высоко оценен зрителями.

Сегодня, 31 мая, на стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера заключительного эпизода сериала «Теда Лассо» под названием So Long, Farewell («До свидания, прощайте»). Финальная серия получила среднюю оценку в 9,4 балла из 10 от пользователей интернет-портала IMDb.

«Тед Лассо» дебютировал на Apple TV+ в 2020 году. Шоу повествует о добродушном тренере по регби Теде Лассо (Джейсон Судейкис), который получает приглашение возглавить английский футбольный клуб «Ричмонд». Прибыв в Великобританию, герою приходится столкнуться с суровыми местными нравами и кознями владелицы «Ричмонда» Ребекки Уэлтон (Ханна Уэддингхэм), но он решает вести свою команду к победе несмотря ни на что.

В третьем сезоне игроки «Ричмонда» узнают о том, что аналитики пророчат им последнее место в предстоящей Премьер-лиге. Это известие деморализует команду и ложится тяжелым грузом на Теда, который вынужден одновременно справляться с давлением общественности, постоянным противостоянием с Нейтом (Ник Мохаммед) и новыми трудностями в личной жизни. Тем временем Ребекка стремится любыми средствами победить команду Руперта (Энтони Хед), а Кили (Джуно Темпл) не без труда адаптируется к должности главы PR-агентства.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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