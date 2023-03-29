Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я хочу! Я буду!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Следующим проектом Ари Астера «почти наверняка» будет вестерн

Следующим проектом Ари Астера «почти наверняка» будет вестерн

29 марта 2023 13:31
Следующим проектом Ари Астера «почти наверняка» будет вестерн

Главную роль в следующей картине режиссера может сыграть Хоакин Феникс.

Создатель «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астер уже думает о своем следующем режиссерском проекте. Сейчас кинематографист готовится к релизу трехчасовой экзистенциальной хоррор-комедии «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли, а после нее он почти наверняка поставит вестерн. Более того, ведущую роль он хотел бы вновь отдать Фениксу. О своих намерениях Астер вскользь упомянул в свежем интервью для The New York Times.

Режиссеру очень понравился тонкий подход Феникса к работе. Астер похвалил творческую чувствительность звезды. Благодаря артисту Астер получил бесценный опыт и теперь точно знает, что требовать от исполнителей:

«Хоакин ведет безжалостное исследование. Если что-то кажется ему фальшивым или неправильным, он не сможет это сделать. Дело даже не в том, что он отказывается что-либо играть — его тело останавливает его… Все это также научило меня тому, как я хочу работать в будущем. Я ожидаю от актеров серьезный подход к любой роли».

Ранее и сам Феникс признался, что остался в восторге от сотрудничества с Астером. По словам актера, с режиссером такого уровня он не мог играть на автопилоте:

«Я осознавал, что у меня точно не получится просто «играть» перед Ари — такие вещи я считаю отталкивающими и сложными. Я не мог так поступить с Ари. К тому уже, он бы сразу это почувствовал. Приятно понимать, что ты работаешь с кем-то вроде него».

Российская премьера фильма «Все страхи Бо» намечена на 4 мая.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
Related video