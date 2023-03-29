Следующим проектом Ари Астера «почти наверняка» будет вестерн

Создатель «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астер уже думает о своем следующем режиссерском проекте. Сейчас кинематографист готовится к релизу трехчасовой экзистенциальной хоррор-комедии «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли, а после нее он почти наверняка поставит вестерн. Более того, ведущую роль он хотел бы вновь отдать Фениксу. О своих намерениях Астер вскользь упомянул в свежем интервью для The New York Times.

Режиссеру очень понравился тонкий подход Феникса к работе. Астер похвалил творческую чувствительность звезды. Благодаря артисту Астер получил бесценный опыт и теперь точно знает, что требовать от исполнителей:

«Хоакин ведет безжалостное исследование. Если что-то кажется ему фальшивым или неправильным, он не сможет это сделать. Дело даже не в том, что он отказывается что-либо играть — его тело останавливает его… Все это также научило меня тому, как я хочу работать в будущем. Я ожидаю от актеров серьезный подход к любой роли».

Ранее и сам Феникс признался, что остался в восторге от сотрудничества с Астером. По словам актера, с режиссером такого уровня он не мог играть на автопилоте:

«Я осознавал, что у меня точно не получится просто «играть» перед Ари — такие вещи я считаю отталкивающими и сложными. Я не мог так поступить с Ари. К тому уже, он бы сразу это почувствовал. Приятно понимать, что ты работаешь с кем-то вроде него».

Российская премьера фильма «Все страхи Бо» намечена на 4 мая.