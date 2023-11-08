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Киноафиша Новости Сериал «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым и Юлией Снигирь получил дату премьеры

Сериал «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым и Юлией Снигирь получил дату премьеры

8 ноября 2023 15:34
Сериал «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым и Юлией Снигирь получил дату премьеры

Сатирическое шоу о мужчине, которого наказывают его многочисленные любовницы.

Онлайн-кинотеатр KION объявил дату выхода многосерийной криминальной мелодрамы «Кеша должен умереть». Режиссером и исполнителем заглавной роли выступает Константин Богомолов, до этого снявший в первый сезон популярного серила «Содержанки». Премьера состоится 1 декабря.

В центре сюжета — архитектор Иннокентий Мельников (Богомолов), который ведет донжуанскую жизнь. Его первая возлюбленная в лице Лены (Александра Ребенок) ныне является его партнершей по бизнесу и тайной любовницей. Кеша ей очень доверяет, раскрывая все свои секреты. Также главный герой время от времени встречается с актрисой Юлей (Юлия Александрова), на которой он некогда был женат. У них есть общий сын Петя. У Кеши также есть законная супруга Варя (Юлия Снигирь), занимающаяся домашним хозяйством и заботящаяся о том, чтобы она, сам Кеша, их сын Юра и собачка Сара вели здоровый образ жизни. Еще одна важная фигура в жизни Кеши — его властная мать Анна Ильиничн, не питающая симпатии ни к одной из женщин своего любвеобильного сына.

Установившийся жизненный уклад Кеши начинает рушиться после того, как во время одной из деловых поездок он заводит знакомство с 19-летней пловчихой Аллой (Василиса Перелыгина). Когда Лена, Юля и Варя узнают, что Кеша организовал переезд Аллы в Москву, у них возникает план мести.

Сценарий сериала написала Анна Козлова. Продюсером является Валерий Тодоровский («Оттепель»).

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Елена Королева
Елена Королева
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