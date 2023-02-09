«Рик и Морти» выйдет в полном объеме, несмотря на уход из проекта Джастина Ройланда

По данным The Wrap, телеканал Adult Swim намерен в полной мере выполнить оставшуюся часть заказа на 70 серий анимационного сериала «Рик и Морти», несмотря на увольнение одного из авторов проекта Джастина Ройланда. Таким образом, канал планирует выпустит еще 40 эпизодов шоу.

После своего дебюта на телевидении в 2013 году сериал «Рик и Морти», созданный творческим дуэтом Ройланда и Дэна Хармона, стал одним из самых успешных мультфильмов для взрослой аудитории всех времен из-за своего уникального подхода к построению научно-фантастической вселенной и экстремального юмора. Благодаря высоким рейтингам первых трех сезонов канал Adult Swim принял решение продлить шоу сразу на семь сезонов (по десять эпизодов каждый). На данный момент на экраны вышло уже шесть сезонов из десяти запланированных.

Однако в конце 2022 года общественности стало известно о том, что против Ройланда были выдвинуты обвинения в домашнем насилии и принудительном лишении свободы. Вскоре после этого Adult Swim разорвал с ним контракт, пообещав продолжить выпуск сериала и провести рекаст всех персонажей, которых озвучивал опальный автор. Позже то же самое сделал стриминговый сервис Hulu, в партнерстве с которым Ройланд разрабатывал шоу «Обратная сторона Земли». Также он покинул собственную видеоигровую студию Squanch Games.