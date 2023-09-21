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Киноафиша Новости Режиссер «Нового Человека-паука» снимет фильм о Бермудском треугольнике

Режиссер «Нового Человека-паука» снимет фильм о Бермудском треугольнике

21 сентября 2023 18:13
Режиссер «Нового Человека-паука» снимет фильм о Бермудском треугольнике

Также на счету Марка Уэбба такие картины, как «500 дней лета» и предстоящий ремейк «Белоснежки».

Как сообщает в эксклюзивном материале Deadline, давно запланированный приключенческий экшен кинокомпании Skydance о Бермудском треугольнике обрел режиссера в лице известного постановщика Марка Уэбба. Согласно источнику, Уэбб официально возглавил этот проект, уже подписав соответствующий контракт.

Несмотря на то, что фильм пребывает в разработке уже довольно давно, процесс пока на ранней стадии. Сценарист до сих пор не назначен, так что создателям придется дождаться окончания голливудских забастовок, чтобы восполнить этот пробел и начать полноценную работу. По данным инсайдеров, Уэбб будет консультировать назначенного сценариста, однако в написании текста принимать участия не станет.

О сюжете пока сведений нет, кроме того, что действие развернется в загадочном участке Карибского моря, где на протяжении многих лет пропадали самолеты и корабли.

Уэбб наиболее известен как режиссер таких фильмов, как «500 дней лета» и «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом. Его последний на данный момент проект — игровой ремейк диснеевской «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот. Съемки этой картины уже завершились.

Фото: Sony Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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