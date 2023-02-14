Режиссер Луи Летерье прокомментировал появление героя Пола Уокера в «Форсаже 10»

Многие заметили, что в дебютном трейлере «Форсажа 10» фигурирует покойный Пол Уокер. Актер погиб в период съемок седьмого фильма, поэтому создатели гоночной саги попрощались с его героем, прибегнув к помощи мастеров по компьютерной графике и его братьев. Несмотря на смерть звезды, полностью выводить Брайна О’Коннора из франшизы команда не стала, а в новой картине он вновь появится на экранах. В интервью Total Film режиссер Луи Летерье прокомментировал ситуацию с персонажем:

«Брайан остается жив во вселенной «Форсажа», в предыдущих фильмах есть намеки на его присутствие. В девятой части можно увидеть его машину. Это то, что остается в планах. В этом фильме [«Форсаж 10»] действие перескакивает между прошлым и будущим. Вы увидите Брайана в прошлом, но не в настоящем — это то, с чем все должны быть согласны. Уокеры остаются неотъемлемой частью этой франшизы, и вы убедитесь в этом во время просмотра. Просто нужно подобрать правильный момент, правильный тон. Брайан должен снова войти во франшизу так же идеально, как и оставил ее».

В десятой главе саги гонщик Доминик Торетто (Вин Дизель) столкнется с новым грозным врагом в исполнении Джейсона Момоа. Антагонист намерен отомстить за свое прошлое, забрав у Торетто самое дорогое — его сына.

Премьера «Форсажа 10» намечена на 19 мая.