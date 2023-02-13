Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снежная королева: Разморозка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Режиссер «Форсажа 10» срочно переписывал сценарий фильма по пути на съемочную площадку

Режиссер «Форсажа 10» срочно переписывал сценарий фильма по пути на съемочную площадку

13 февраля 2023 14:52
Режиссер «Форсажа 10» срочно переписывал сценарий фильма по пути на съемочную площадку

По словам постановщика, ему пришлось полностью «пересобрать» картину в кратчайшие сроки.

Режиссер десятой части франшизы «Форсаж» Луи Летерье признался, что ему пришлось переписать сценарий блокбастера в максимально сжатые сроки. Он был назначен постановщиком картины после того, как проект покинул его предыдущий руководитель Джастин Лин, у которого возникли серьезные творческие разногласия с Вином Дизелем. В свежем интервью изданию Esquire Middle East Летерье рассказал, что между первым звонком с приглашением на съемки и его первой рабочей сменой прошло всего четыре дня:

«Я прочитал старую версию сценария четыре раза пока летел в самолете, и позже сказал продюсерам, что у меня есть некоторые идеи по его улучшению, а они ответили: «Отлично, потому что мы планируем изменить весь третий акт. Вы сможете переписать текст сегодня вечером?». Я буквально не спал следующие несколько дней. Очевидно, что мою версию могли отвергнуть. Но я подумал: «Хорошо, у меня есть несколько идей, и я их представлю». Начал писать сценарий. И, очевидно, если я вношу изменения в третий акт, то мне нужно изменить и первый. А когда вы переписываете и третий, и первый акт, то нужно вносить серьезные изменения и во второй. Так что мне просто пришлось пересобрать весь фильм».

В эти же четыре дня режиссер впервые встретился с Дизелем и остальной командой картины. Впечатлениями от знакомства он поделился в интервью Variety:

«Просто представьте, я вхожу и вижу этих мужчин с брутальными лысыми головами и мускулами… Слышу голос Вина Дизеля, он поворачивается ко мне, смотрит мне прямо в душу и говорит: «Добро пожаловать в семью, брат».

«Форсаж 10» выйдет в мировой прокат 19 мая.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Читать далее 13 февраля 2023
You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино Читать далее 14 февраля 2023
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Читать далее 12 февраля 2023
Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Читать далее 12 февраля 2023
Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Читать далее 13 февраля 2023
Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Читать далее 14 февраля 2023
Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Читать далее 13 февраля 2023
Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Читать далее 13 февраля 2023
Тест: кто ты из сериала «Ты»? Тест: кто ты из сериала «Ты»? Читать далее 12 февраля 2023
Тест: когда и как ты встретишь свою любовь? Тест: когда и как ты встретишь свою любовь? Читать далее 14 февраля 2023
Related video