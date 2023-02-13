Режиссер «Форсажа 10» срочно переписывал сценарий фильма по пути на съемочную площадку

Режиссер десятой части франшизы «Форсаж» Луи Летерье признался, что ему пришлось переписать сценарий блокбастера в максимально сжатые сроки. Он был назначен постановщиком картины после того, как проект покинул его предыдущий руководитель Джастин Лин, у которого возникли серьезные творческие разногласия с Вином Дизелем. В свежем интервью изданию Esquire Middle East Летерье рассказал, что между первым звонком с приглашением на съемки и его первой рабочей сменой прошло всего четыре дня:

«Я прочитал старую версию сценария четыре раза пока летел в самолете, и позже сказал продюсерам, что у меня есть некоторые идеи по его улучшению, а они ответили: «Отлично, потому что мы планируем изменить весь третий акт. Вы сможете переписать текст сегодня вечером?». Я буквально не спал следующие несколько дней. Очевидно, что мою версию могли отвергнуть. Но я подумал: «Хорошо, у меня есть несколько идей, и я их представлю». Начал писать сценарий. И, очевидно, если я вношу изменения в третий акт, то мне нужно изменить и первый. А когда вы переписываете и третий, и первый акт, то нужно вносить серьезные изменения и во второй. Так что мне просто пришлось пересобрать весь фильм».

В эти же четыре дня режиссер впервые встретился с Дизелем и остальной командой картины. Впечатлениями от знакомства он поделился в интервью Variety:

«Просто представьте, я вхожу и вижу этих мужчин с брутальными лысыми головами и мускулами… Слышу голос Вина Дизеля, он поворачивается ко мне, смотрит мне прямо в душу и говорит: «Добро пожаловать в семью, брат».

«Форсаж 10» выйдет в мировой прокат 19 мая.