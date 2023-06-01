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Киноафиша Новости Продюсеры «Человека-паука» анонсировали игровые фильмы о Майлзе Моралесе и Женщине-пауке

Продюсеры «Человека-паука» анонсировали игровые фильмы о Майлзе Моралесе и Женщине-пауке

1 июня 2023 12:06
Продюсеры «Человека-паука» анонсировали игровые фильмы о Майлзе Моралесе и Женщине-пауке

Также прояснился текущий статус «Человека-паука 4».

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» стартует в кинотеатрах уже завтра, поэтому теперь создатели картины могут полноценно сосредоточиться на заявленном триквеле, выход которого намечен на следующую весну, а также на других ответвлениях франшизы. У продюсеров Sony Pictures Эми Паскаль и Ави Арда запланирован целый ряд проектов о персонажах вселенной Питера Паркера, включая четвертый полнометражный фильм с Томом Холландом. В рамках мировой премьеры анимационного блокбастера в Лос-Анджелесе Паскаль сообщила, что разработка «Человека-паука 4» временно заморожена из-за проходящей сейчас забастовки сценаристов. Как только ситуация разрешится, авторы продолжат сочинять историю:

«Собираемся ли мы снимать еще один фильм? Конечно, все именно так. Мы как раз находимся в процессе, однако сейчас сценаристы бастуют, и в этот период никто не работает. Мы все поддерживаем их, но как только они вновь объединятся, мы продолжим».

Паскаль добавила, что в производстве по-прежнему находится сольный проект о Женщине-пауке, а также запущен игровой фильм про Майлза Моралеса, однако никакой более детальной информации об этих проектах пока нет. Коллега Паскаль в лице Ави Арад оказался немного более разговорчив, отметив, что кинокомикс о супергероине будет выпущен гораздо раньше, чем можно предположить.

Фото: Sony
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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