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Киноафиша Новости Продолжительность фильма Уэса Андерсона по книге Роальда Даля составит 37 минут

Продолжительность фильма Уэса Андерсона по книге Роальда Даля составит 37 минут

16 июня 2023 14:01
Продолжительность фильма Уэса Андерсона по книге Роальда Даля составит 37 минут

Проект представляет собой историю из нескольких объединенных новелл.

Прояснились любопытные подробности новой картины Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара», основанной на одноименном сборнике рассказов Роальда Даля. В свежем разговоре с IndieWire, приуроченном к выходу «Города астероидов», постановщик сообщил, что его следующий фильм длиться всего 37 минут:

«Для меня это слегка необычный проект. Я знал семью Роальда Даля еще до съемок «Бесподобного мистера Фокса». Я познакомился с Лисси Даль, его вдовой, во время работы над «Семейкой Тененбаум», то есть больше двадцати лет назад. С тех пор я хотел снять «Чудесную историю Генри Шугара». Они любезно отложили экранизацию для меня, потому что мы дружили. Потом Лисси передала эстафету Люку, внуку Даля. Так все и получилось. Я долго не мог найти подход к экранизации, однако я четко понимал, что в данной истории мне очень нравится то, как она написана. Довольно продолжительный период у меня не было ответа, но потом я его нашел. Это не полнометражный фильм. Он длится примерно 37 минут или около того. К моменту, когда я был готов приступить к производству, семья Даля больше не владела правами — они продали все Netflix».

По словам Андерсона, цифровая платформа стала идеальной площадкой для реализации его задумки, потому что проект будет сделан по модели британской телевизионной антологии «Пьеса дня», транслировавшийся на BBC с 1970 по 1984 год. По духу фильм будет похож на «Балладу Бастера Скраггса» братьев Коэн и короткометражку Андерсона «Отель «Шевалье» с Натали Портман и Джейсоном Шварцманом, являющуюся прологом его фильма «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники». Это история из нескольких сюрреалистических новелл, объединенных общей темой. Главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Руперт Френд, Бен Кингсли, Дев Патель и Ричард Айоади.

Кинотеатральная премьера «Города астероидов» состоялась сегодня, а стриминговый релиз «Чудесной истории Генри Шугара» намечен на осень. Также во второй половине этого года Андерсон приступит к съемкам нового полнометражного фильма, в котором, по слухам, снимется Майкл Сера.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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