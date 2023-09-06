После «Бедных-несчастных» Йоргос Лантимос тайно снял еще один фильм с Эммой Стоун

Похоже, Эмма Стоун стала музой режиссера Йоргоса Лантимоса. В свежем интервью для Cineuropa, приуроченном к мировой премьере фэнтезийной сатиры «Бедные-несчастные», греческий постановщик заявил, что тайно снял еще один фильм с участием молодой обладательницы «Оскара».

Для Стоун и постановщика это уже четвертый совместный проект после исторической комедии «Фаворитка», «Бедных-несчастных» и грядущей загадочной картины AND, съемки которой проходили прошлой осенью в Новом Орлеане. По словам кинематографиста, их очередной совместный фильм со Стоун был снят в Греции. Эта картина будет гораздо проще, чем «Бедные-несчастные». Никаких сведений о сюжете Лантимос раскрывать не стал, но отметил, что в фильме также снялся Робби Райан.

«Бедные-несчастные» — экранизация одноименного романа Аласдера Грея. Эта книга является своеобразным постмодернистским переосмыслением книги Мэри Шелли о Франкенштейне. На данный момент картина считается одним из ключевых проектов нынешнего сезона наград. Критический рейтинг одобрения фильма на Rotten Tomatoes после показа на 80-м Венецианском кинофестивале сейчас составляет 100%. Кинотеатральный релиз намечен на 8 декабря. Ориентировочные премьерные сроки AND и следующего безымянного проекта Лантимоса и Стоун пока неизвестны.