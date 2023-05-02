Педро Паскаль пополнил актерский состав «Гладиатора 2»

По информации Variety, Педро Паскаль («Одни из нас»), Конни Нильсен («Чудо-женщина») и Джозеф Куинн («Очень странные дела») ведут переговоры о том, чтобы присоединиться к актерскому составу будущего сиквела исторического боевика «Гладиатор» (2000). На данный момент свое участие в проекте уже подтвердили Пол Мескал («Нормальные люди»), Барри Кеоган («Банши Инишерина») и Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

Оригинальный «Гладиатор» повествует о римском генерале Максимусе Дециме Меридие (Рассел Кроу), лишившемся семьи и попавшем в рабство из-за вероломных дворцовых интриг. Невольно став гладиатором Колизея, герой начинает силой пробивать в себе путь к свободе и клянется отомстить убийце своих родных, новоиспеченному императору Коммоду (Хоакин Феникс). В финале Максимусу удается достичь этой цели ценой собственной жизни.

Главным героем второго фильма выступит повзрослевший племянник Коммода Луций, роль которого исполнит Мескал. Ожидается, что Нильсен повторит роль матери Луция Лусиллы, сыгранную ей же в первой картине, Кеоган воплотит на экране императора Гету, а Куинн — императора Каракаллу. Каких персонажей сыграют Паскаль и Вашингтон, пока неизвестно.

Постановкой занимается режиссер оригинального «Гладиатора» Ридли Скотт. Сценарий написал Дэвид Скарпа («Человек в высоком замке»).

Премьера «Гладиатора 2» намечена на 22 ноября 2024 года.