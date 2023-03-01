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Киноафиша Новости Педро Паскаль ответил, начнутся ли съемки второго сезона «Одних из нас» уже в этом году

Педро Паскаль ответил, начнутся ли съемки второго сезона «Одних из нас» уже в этом году

1 марта 2023 13:02
Педро Паскаль ответил, начнутся ли съемки второго сезона «Одних из нас» уже в этом году

Фанаты ожидают, что продолжение шоу станет экранизацией второй части оригинальной игровой серии.

Педро Паскаль, исполняющий роль Джоэла в популярном постапокалиптическом сериале «Одни из нас», поделился подробностями разработки второго сезона проекта. Отвечая на вопрос журналистов Collider о том, есть ли шанс, что творческая команда приступит к съемкам продолжения уже в этом году, актер игриво сказал:

«В 2023 году? О, какое сейчас время года? Скоро начнется весна? Да, такой шанс есть. Конечно».

Хотя создатели «Одних из нас» еще официально не раскрывали никаких деталей сюжета второго сезона, многие фанаты франшизы надеются, что следующий сезон станет экранизацией второй части оригинальной игровой серии. Ранее на выбор такого подхода к разработке продолжения намекнул автор игр и исполнительный продюсер сериала Нил Дракманн. По случаю анонса второго сезона шоу он написал короткий пост в своих социальных сетях:

«Часть II → HBO»

Будучи гостьей подкаста Happy Sad Confused, Белла Рэмзи, исполняющая роль Элли, также сказала, что была бы рада взяться за экранизацию второй игры:

«Честно говоря, я была бы очень рада показать историю взаимоотношений между Элли и Диной».

Премьера следующего эпизода первого сезона «Одних из нас» состоится 5 марта.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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