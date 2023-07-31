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Киноафиша Новости Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову»

Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову»

31 июля 2023 14:30
Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову»

В продолжении главный герой вернется к прежней деятельности и будет решать семейные проблемы.

Онлайн-кинотеатр KION презентовал дебютный тизер второго сезона откровенной криминальной драмы Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову». Точная дата премьеры новых серий пока не анонсирована, но ожидается, что сериал вернется позже в этом году.

Во втором сезоне беглый владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт по прозвищу Мэджик (Павел Прилучный) решает вернуться из-за границы в Москву. Протагонист намерен расквитаться с врагами, разрушившими его жизнь. Мэджик решительно настроен отомстить олигарху Ружинскому (Александр Яцко) и Денису Викторовичу (Владимир Сычев), устроившему расправу над эскортницами его агентства.

Заручившись поддержкой Антона (Никита Кологривый) и его сестры Насти (Елизавета Моряк), которые благодаря Шмидту избежали ответственности за убийство сурового сутенера Вадика (Алексей Кирсанов), Мэджик начинает заново строить бизнес. Вместе с тем герою Прилучного предстоит решить еще одну актуальную проблему — спасти дочь Алину (Василина Юсковец), которая после событий первого сезона назло отцу стала эскортницей.

Андреасян снова выступил режиссером и продюсером. Первый сезон шоу о российском рынке эскорт-услуг стал одним из наиболее просматриваемых проектов прошлого года на видеосервисе KION. По словам создателей, сериал вдохновлен реальными историями представительниц нелегального бизнеса.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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