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Киноафиша Новости Опубликован первый кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из «Джокера 2»

Опубликован первый кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из «Джокера 2»

15 февраля 2023 10:27
Опубликован первый кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из «Джокера 2»

Звезда «Дома Gucci» сыграет Харли Квинн.

В сети появился первый официальный кадр с Леди Гагой в образе Харли Квинн из «Джокера: Безумие на двоих». Изображением поделился режиссер картины Тодд Филлипс в честь Дня святого Валентина. На снимке вместе со звездой «Дома Gucci» запечатлен исполнитель титульной роли Хоакин Феникс. Съемки фильма идут с декабря прошлого года.

О сюжете фильма пока сведений немного, но известно, что основное действие будет разворачиваться в психиатрической лечебнице Аркхем, куда Артура Флека (Феникс) поместили после событий оригинального фильма. Если оригинальная картина была криминальной драмой, вдохновленной классическими фильмами Мартина Скорсезе, то вторая часть будет мюзиклом.

Опубликован первый кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из «Джокера 2»

В остальной актерский состав вошли Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Гарри Лоути и Джейкоб Лофленд. Филлипс написал сценарий в соавторстве со Скоттом Сильвером. Первая часть получила две премии «Оскар» и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R, заработав в прокате свыше миллиарда долларов. Бюджет сиквела вырос почти второе — до $150 млн.

Поскольку фильмы Филлипса о Джокере автономны и не принадлежат к киновселенной DC, появление Леди Гаги в образе Харли Квинн никак не повлияет на будущее этой героини в исполнении Марго Робби.

Студия Warner Bros. выпустит «Джокера 2» 4 октября 2024 года — спустя ровно пять лет после релиза первой части.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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