Опубликован первый кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из «Джокера 2»

В сети появился первый официальный кадр с Леди Гагой в образе Харли Квинн из «Джокера: Безумие на двоих». Изображением поделился режиссер картины Тодд Филлипс в честь Дня святого Валентина. На снимке вместе со звездой «Дома Gucci» запечатлен исполнитель титульной роли Хоакин Феникс. Съемки фильма идут с декабря прошлого года.

О сюжете фильма пока сведений немного, но известно, что основное действие будет разворачиваться в психиатрической лечебнице Аркхем, куда Артура Флека (Феникс) поместили после событий оригинального фильма. Если оригинальная картина была криминальной драмой, вдохновленной классическими фильмами Мартина Скорсезе, то вторая часть будет мюзиклом.

В остальной актерский состав вошли Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Гарри Лоути и Джейкоб Лофленд. Филлипс написал сценарий в соавторстве со Скоттом Сильвером. Первая часть получила две премии «Оскар» и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R, заработав в прокате свыше миллиарда долларов. Бюджет сиквела вырос почти второе — до $150 млн.

Поскольку фильмы Филлипса о Джокере автономны и не принадлежат к киновселенной DC, появление Леди Гаги в образе Харли Квинн никак не повлияет на будущее этой героини в исполнении Марго Робби.

Студия Warner Bros. выпустит «Джокера 2» 4 октября 2024 года — спустя ровно пять лет после релиза первой части.