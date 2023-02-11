Официально: Вин Дизель снимется в четвертой части «Риддика»

Космический уголовник Ричард Б. Риддик в скором времени точно вернется на большие экраны. В последнее время Вин Дизель активно делился с поклонниками концепт-артами и раскадровками четвертой части, но теперь он перешел от слов к делу. Как сообщает Deadline, в производство запущен фильм «Риддик: Фурия». Режиссером и сценаристом выступит создатель всех предыдущих частей Дэвид Туи. Дизель вновь исполнит главную роль, а также войдет в команду продюсеров. Напомним, что во франшизу входят также фильмы «Черная дыра» (1999), «Хроники Риддика» (2004) и «Риддик» (2013).

Вместе с тем появилась информация о сюжете. Риддику предстоит вернуться на родную планету Фурию, которую он почти не помнит — его гнетет опасение, что от дома остались одни руины из-за натиска некромонгеров. Оказавшись на месте, он встречает сородичей, которые активно сражаются с могущественным врагом, а некоторые из фурианцев оказываются гораздо ближе по духу главному герою, чем он мог представить.

Ниже приведена цитата Туи по поводу предстоящего фильма:

«Наш легион фанатов требовал новую часть на протяжении многих лет, и теперь мы наконец готовы ответить на эти призывы «Риддиком: Фурия». Мое сотрудничество с Вином и его компанией One Race Films насчитывает два плодотворных десятилетия — вместе мы создали три фильма, две видеоигры, аниме и веб-комиксы. В новом приключении произойдет погружение в родной мир Риддика, благодаря чему мы сможем подробно исследовать его происхождение».

О дате начала съемок пока сведений нет.