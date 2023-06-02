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Киноафиша Новости О группе «Руки вверх!» будет снят художественный фильм

О группе «Руки вверх!» будет снят художественный фильм

2 июня 2023 13:02
О группе «Руки вверх!» будет снят художественный фильм

Проектом занимается студия, ответственная за «Вызов» и «Чебурашку».

Российские кинематографиста продолжают экранизировать биографии эстрадных звезд. Следом за нашумевшим сериалом «Король и Шут» в разработку запущен полнометражный художественный фильм о группе «Руки вверх!». Производство картины курирует студия Yellow, Black & White, выпустившая «Чебурашку», «Вызов», «Холопа» и трилогию «Последний богатырь».

В данный момент сценарная группа Фонда кино рассматривает заявку на получение субсидий от государства. Режиссером выступит постановщик из Казахстана Аскар Узабаев («Счастье», «Келинка тоже человек», «Отец»). Сценарий написали Сергей Калужанов («Время первых», «Пищеблок», «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Во тьме», «Папы»). По словам осведомленных лиц, сценарий фильма не похож на классический байопик, но дополнительных деталей на данном этапе нет. Также пока неизвестно, кто сыграет главные роли.

Кинокомпания Yellow, Black & White является лидером Фонда кино благодаря внушительным кассовым показателям ее картин. Фильмы студий с подобным послужным списком государство поддерживает в приоритетном порядке. Ранее были анонсированы байопики о музыканте Игоре Талькове, группе «Сектор Газа» и о поп-коллективе «Иванушки International».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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