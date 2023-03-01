Новый харизматичный злодей: появился свежий кадр с Джейсоном Момоа из «Форсажа 10»

Журнал Total Film поделился свежим кадром из «Форсажа 10», на котором запечатлен главный злодей блокбастера в исполнении Джейсона Момоа — харизматичный и брутальный Данте. Судя по кадру, фигурировавшему также в дебютном трейлере, антагонист имеет особую тягу к холодному оружию.

Сюжет новой ленты будет напрямую связан с пятой частью франшизы, потому что Данте является сыном бразильского наркобарона Эрнана Рейеса (Жоакин де Алмейда), убитого в концовке фильма. Все эти годы Данте строил коварный план мести и теперь намерен его реализовать. Он хочет отобрать у Доминика Торетто (Вин Дизель) самое дорогое, что у него есть — маленького наследника. Чтобы защитить сына, Доминик сделает все, что от него зависит, а помогут ему в этом верные старые друзья и новые союзники. Осложнит же ситуацию в очередной раз вернувшаяся из подполья кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон).

Новыми членами семьи «Форсажа» станут Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор, Алан Ричсон и Рита Морено, а к знакомым ролям вернутся Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Лудакрис, Джордана Брюстер, Хелен Миррен, Майкл Рукер, Скотт Иствуд, Карди Би, Сон Ган, а также Джон Сина и Джейсон Стэйтем. Из звезд гоночной саги категорически возвращаться в десятом фильме отказался лишь Дуэйн Джонсон. По слухам, в картине нашли место и для Галь Гадот, но это пока не подтверждено. Режиссером выступил Луи Летерье («Невероятный Халк»), заменивший Джастина Лина («Форсаж 3,4,5,6,9»).

«Форсаж 10» выйдет в мировой прокат 19 мая.