Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Новый харизматичный злодей: появился свежий кадр с Джейсоном Момоа из «Форсажа 10»

Новый харизматичный злодей: появился свежий кадр с Джейсоном Момоа из «Форсажа 10»

1 марта 2023 13:32
Новый харизматичный злодей: появился свежий кадр с Джейсоном Момоа из «Форсажа 10»

Грозный противник Доминика Торетто любит острые ножи.

Журнал Total Film поделился свежим кадром из «Форсажа 10», на котором запечатлен главный злодей блокбастера в исполнении Джейсона Момоа — харизматичный и брутальный Данте. Судя по кадру, фигурировавшему также в дебютном трейлере, антагонист имеет особую тягу к холодному оружию.

Новый харизматичный злодей: появился свежий кадр с Джейсоном Момоа из «Форсажа 10»

Сюжет новой ленты будет напрямую связан с пятой частью франшизы, потому что Данте является сыном бразильского наркобарона Эрнана Рейеса (Жоакин де Алмейда), убитого в концовке фильма. Все эти годы Данте строил коварный план мести и теперь намерен его реализовать. Он хочет отобрать у Доминика Торетто (Вин Дизель) самое дорогое, что у него есть — маленького наследника. Чтобы защитить сына, Доминик сделает все, что от него зависит, а помогут ему в этом верные старые друзья и новые союзники. Осложнит же ситуацию в очередной раз вернувшаяся из подполья кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон).

Новыми членами семьи «Форсажа» станут Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор, Алан Ричсон и Рита Морено, а к знакомым ролям вернутся Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Лудакрис, Джордана Брюстер, Хелен Миррен, Майкл Рукер, Скотт Иствуд, Карди Би, Сон Ган, а также Джон Сина и Джейсон Стэйтем. Из звезд гоночной саги категорически возвращаться в десятом фильме отказался лишь Дуэйн Джонсон. По слухам, в картине нашли место и для Галь Гадот, но это пока не подтверждено. Режиссером выступил Луи Летерье («Невероятный Халк»), заменивший Джастина Лина («Форсаж 3,4,5,6,9»).

«Форсаж 10» выйдет в мировой прокат 19 мая.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Читать далее 22 февраля 2023
Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Читать далее 23 февраля 2023
Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Читать далее 22 февраля 2023
Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Читать далее 27 февраля 2023
Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Читать далее 1 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Читать далее 22 февраля 2023
«Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса «Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса Читать далее 23 февраля 2023
Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Читать далее 26 февраля 2023
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино Читать далее 1 марта 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Related video