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Киноафиша Новости Новый фильм Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» получил дату выхода в прокат

Новый фильм Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» получил дату выхода в прокат

25 апреля 2022 13:49
Новый фильм Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» получил дату выхода в прокат

Режиссер обещает отсылки к своим прошлым картинам.

Недавно стало известно, что мировая премьера первого за десять лет фильма Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» состоится в рамках Каннского кинофестиваля в мае, а теперь появилась информация, когда картина появится в прокате. Дистрибьютерская компания NEON объявила, что в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе «Преступления будущего» можно будет посмотреть уже с 3 июня, а спустя неделю фильм выйдет в широкий североамериканский прокат.

В официальном письменном заявлении Кроненберг поделился некоторыми новыми деталями о своем новом проекте. Режиссер и сценарист написал:

«Преступления будущего» – медитация на тему человеческой эволюции. В частности, акцент делается на том, как именно мы контролируем этот процесс, поскольку мы создали такие виды окружающей среды, которые раньше не существовали. Эта картина – эволюция тех вещей, которые я делал раньше. Фанаты увидят ключевые отсылки к сценам и моментам из моих прошлых фильмов. Это будет новое звено в моей цепочке понимания технологий в связи с человеческим телом. Технологии – это всегда продолжение человеческого тела, даже если они кажутся очень механистичными и нечеловечными».

Главные роли в «Преступлениях будущего» сыграли Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт.

Фото: NEON
Елена Королева
Елена Королева
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