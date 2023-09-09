Не только весельчак: 6 нетипичных и крутых ролей Адама Сэндлера

Барри не посчастливилось родиться восьмым ребенком в семье, где все остальные дети — девочки. Немудрено, что он вырос замкнутым и неуверенным в себе парнем с целым ворохом комплексов. Жизнь недотепы в огромном синем костюме переворачивается с ног на голову, когда судьба сталкивает его с Леной, подругой одной из сестер. Впервые в жизни влюбившись, Барри меняется до неузнаваемости.

Комедийный жанр покорился Адама Сэндлеру еще в 90-е. Однако до поры до времени мало кто видел в звезде «Счастливчика Гилмора» и «Маменькиного сыночка» большого артиста, способного выдать серьезную драматическую роль. Поэтому многие удивились, когда Пол Томас Андерсон, автор фестивальных хитов «Магнолия» и «Ночи в стиле буги», в своем следующем независимом проекте сделал ставку на Сэндлера. И не прогадал! «Любовь, сбивающая с ног» получила «Золотую пальмовую ветвь» за режиссуру, а исполнитель главной роли был номинирован на «Золотой глобус».

Любовь, сбивающая с ног

Говард — владелец скромного ювелирного магазина из нью-йоркского торгового квартала. Будучи лудоманом, он не представляет жизни без азартных игр, ввиду чего погряз в долгах. Жена собирается бросить мужа-неудачника, а кредиторы настойчиво требуют выплатить долг. Однажды в руки к Говарду попадают редкие черные опалы, с помощью которых он надеется разбогатеть.

«Неограненные алмазы» — второй полный метр братьев Сэфди, закрепивший за ними статус суперзвезд инди-кино. Исполнительным продюсером трагикомедии выступил сам Мартин Скорсезе, чье творчество послужило для постановщиков источником вдохновения, тогда как Сэндлер, вероятно, сыграл здесь свою лучшую роль в карьере. И критики, и зрители были уверены, что актера ждет борьба за «Оскар», однако академики не соизволили его даже номинировать.

Неограненные алмазы

Стэнли Шугерман живет баскетболом. Работая в команде НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс», уже немолодой скаут исколесил весь мир, неустанно открывая молодые таланты. Из-за бесконечных командировок Стэнли практически не видится со своей семьей, да и в глубине души он мечтает не искать, а тренировать. Как-то раз ему выпадает заветный шанс занять пост второго тренера. Чтобы получить должность мечты, скаут должен превратить уличного игрока Бо в профессионала с мировым именем.

В зрелом возрасте Сэндлеру, кажется, удалось отыскать баланс между типичными для себя кринж-комедиями и серьезными произведениями. Спустя три года после триумфа «Неограненных алмазов» главный весельчак Голливуда выдал очередную монументальную роль, достойную самых престижных наград. «Прорваться в НБА» — образцовая спортивная драма, успевшая встать в один ряд с такими классическими картинами, как «Человек, который изменил все» и «Тренер Картер». Настоящий подарок всем поклонникам жанра.

Прорваться в НБА

Дэнни мечтал стать поэтом-песенником, но его творческие амбиции так и остались нереализованными. После развода он возвращается в дом отца, в прошлом известного скульптора Говарда. Вскоре сюда также приезжает брат Дэнни, сын от другого брака. Давние обиды родственников, оказавшихся под одной крышей, выливаются наружу.

Прежде чем реабилитироваться в глазах интеллектуалов «Неограненными алмазами», в 2017 году Сэндлер снялся у Ноа Баумбака. Амбассадор комедий на грани фола поразительно органично вписался в формат разговорной семейной драмы, а также не затерялся на фоне такого голливудского мастодонта, как Дастин Хоффман.

Истории семьи Майровиц

Джордж Саймонс — голливудская звезда и успешный в прошлом стэндап-комик. Однажды он узнает, что неизлечимо болен и жить ему осталось не больше года. Оказавшись на пороге смерти, Джордж переосмысливает прожитые годы. Между тем в его жизни появляется начинающий юморист и его ярый поклонник Айра, карьера которого никак не складывается.

Когда речь заходит о больших ролях Сэндлера, киноманы в первую очередь вспоминают работы актера у Пола Томаса Андерсона и братьев Сэфди. При этом его без преувеличения выдающаяся игра в «Приколистах» Джадда Апатоу по неведомой причине до сих пор остается без должного внимания. Сэндлер чертовски убедителен в образе надломленного и глубоко несчастного артиста, а сам фильм — редкое для кино исследование закулисья мира комиков.

Приколисты

Когда-то Чарли Файнман и Алан Джонсон вместе учились в университете и делили комнату в общежитии. Как это часто бывает, после окончания учебы пути друзей разошлись. Алан построил карьеру в качестве дантиста и стал примерным семьянином. Чарли также удалось обзавестись женой и детьми, однако теракт 11 сентября лишил его близких. Случайная встреча, случившаяся много лет спустя, меняет жизни их обоих.

Еще одна сильная роль Сэндлера, представшего в нетипичном для себя амплуа мужчины, увязшего в депрессии. Несмотря на некоторую вторичность и манипулятивность, кинокартина «Опустевший город» покорила сердца многих зрителей, а также позволила комику в полной мере продемонстрировать свой драматический талант.