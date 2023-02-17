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Киноафиша Новости «Назревает война»: режиссер Луи Летерье рассказал, чего ждать от «Форсажа 11»

«Назревает война»: режиссер Луи Летерье рассказал, чего ждать от «Форсажа 11»

17 февраля 2023 15:02
«Назревает война»: режиссер Луи Летерье рассказал, чего ждать от «Форсажа 11»

Постановщик заявил, что многие персонажи саги не доживут до ее финала.

Режиссер фильма «Форсаж 10» Луи Летерье поделился новыми сведениями о заключительной одиннадцатой части популярной гоночной франшизы. В свежем иноверью журналу Empire он заявил, что будет участвовать в создании финальной картины серии, и намекнул на то, что не все центральные персонажи ленты доживут до ее финала:

«Назревает война. Близится конец, и мы намерены устроить напряженную гонку до самого финиша. Многое персонажи станут жертвами этой войны. Это будет действительно большое противостояние. Я не хочу преувеличивать, но то действо, которое мы планируем устроить в следующем фильме, будет просто гигантским с точки зрения экшена, размаха и эмоций. Вы прочувствуете эти события всей своей душой. Вы будете плакать».

На данный момент основной актерский состав франшизы уже разросся до невероятных масштабов. Помимо постоянной центральной звезды серии Вина Дизеля («Три икса»), в фильмах «Форсаж» на регулярной основе снимаются Мишель Родригес («Аватар»), Джордана Брюстер («Факультет»), Тайриз Гибсон («Кровь за кровь»), Лудакрис («Столкновение»), Сон Ган («Перл-Харбор») и многие другие. В «Форсаже 10» к ним присоединились Рита Морено («Вестсайдская история»), Бри Ларсон («Капитан Марвел») и Джейсон Момоа («Дюна»). В этой связи у создателей заключительной части серии, безусловно, есть достаточно большое пространство для экспериментов со смертями своих героев.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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