На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь»

За последние годы серия фильмов «Джон Уик» обрела статус одной из крупнейших экшен-франшиз, каждая часть которой оказывается более успешной, чем предыдущие. Такая вдохновляющая динамика побудила создателей взяться за дальнейшее расширение данной киновселенной, сместив акцент с харизматичного персонажа Киану Ривза на других действующих лиц. В 2024 году должен выйти спин-офф «Балерина» во главе с Аной де Армас, тогда как 22 сентября на стрим-сервисе Peacock состоится премьера трехсерийного приквела «Континенталь», который повествует о том, как владельцем знаменитого отеля для киллеров стал Уинстон Скотт. Представители СМИ уже ознакомились с этим проектом, представив первые отзывы.

Ник Шагер, The Daily Beast:

«Приквел из трех частей, который дает поклонникам франшизы все, чего они хотят, кроме знакового главного героя, интересных и захватывающих убийств, а также персонажей и дополнений канона, которые стоили бы внимания на протяжении долгого времени».

Алан Сепинуолл, Rolling Stone:

«Кажется, что «Континенталь» был возведен на предположении, что поклонники «Джона Уика» проглотят что угодно — даже то, что лишь косвенно связано с приключениями человека, который просто любил свою собаку».

Барри Хертц, Globe and Mail:

«Это странно смотрящийся зверь. Ему невероятно далеко до вдохновленности и блеска оригинальных полнометражных фильмов, но этот визуально дорогостоящий сериал все же дает людям то, чего они хотят: очень-очень много случайных головорезов, которые получают пули в голову с близкого расстояния».

Джеймс Дайер, Empire Magazine:

«Удовлетворительное трехдневное пребывание в роскошном четырехзведочном отеле. Великолепные виды, услужливый персонал и удобства, за которые стоит умереть. Теперь под новым руководством».

Бен Траверс, IndieWire:

«Континенталь» очень скоро разваливается под своим неподъемным бременем. Экшен в изобилии, но он несравним [с «Джоном Уиком»]. Небрежная история не подлежит исправлению. Что до реализации расхваленных мифов — тут, покупатель, будь бдителен».

Элисон Херман, Variety:

«Континенталь»… оказывается грубой ошибкой насчет того, что энтузиасты ожидают от «Джона Уика» без Джона Уика».

Критический рейтинг мини-сериала на Rotten Tomatoes составляет 52% «свежести» на основе 42 рецензий. На Metacritic «Континенталь» сейчас имеет 57 баллов из 100 при 20 отзывах.