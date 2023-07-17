«Миссия: невыполнима 7» стартовала в мировом прокате лучше всех предыдущих частей

Как передает Variety, «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» установила новый рекорд по сборам в премьерную неделю среди всех фильмов шпионской франшизы. Картина вышла в мировой прокат в прошлую среду, 12 июля, и за первые пять дней на больших экранах собрала $235 млн, из которых $80 млн пришлись на внутренний рынок США, а еще $155 млн — на все остальные страны.

При этом лента все же не оправдала ожидания аналитиков: многие из них прогнозировали, что с пятницы по воскресенье (14–16 июля) картина соберет не менее $60 млн в США, в то время как его реальные показатели составили всего $56 млн. Согласно оценкам экспертов, новой части «Миссии: невыполнима», бюджет которой составляет колоссальные $291 млн, потребуется долгий прокатный период, чтобы окупиться. Ситуация для фильма усугубляется тем, что в эту пятницу, 21 июля, выйдут долгожданные картины «Барби» и «Оппенгеймер», из-за чего конкуренция в прокате значительно усилится.

Вместе с тем стоит отметить, что фильмы серии «Миссии: невыполнима» традиционно показывают достаточно низкие результаты в первую прокатную неделю, но вырываются вперед в последующие дни. Например, «Миссия невыполнима. Последствия» (2018) заработала всего $61 млн в США на старте, однако по итогам проката установила новый рекорд франшизы, собрав $791 млн по всему миру. Кроме того, в среднем 70% сборов фильмов «Миссия: невыполнима» приходится на показы за пределами США, поэтому новая часть серии может достичь высоких показателей, даже если столкнется с трудностями в американском прокате.