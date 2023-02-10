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Киноафиша Новости Мэтт Дэймон разрабатывает кроссовки Nike для Майкла Джордана в трейлере фильма Air

Мэтт Дэймон разрабатывает кроссовки Nike для Майкла Джордана в трейлере фильма Air

10 февраля 2023 10:25
Мэтт Дэймон разрабатывает кроссовки Nike для Майкла Джордана в трейлере фильма Air

Режиссером выступает Бен Аффлек.

Компания Amazon представила трейлер исторического фильма Air. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон («Марсианин»), Бен Аффлек («Нежный бар»), Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Джейсон Бейтман («Озарк») и Крис Мессина («Аферистка»).

Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Он посвящен истории создания легендарной серии кроссовок Air Jordan от компании Nike. Главный герой — руководитель отдела маркетинга Nike Сонни Ваккаро (Дэймон), который стал автором концепции всемирно известной обуви и заключил сделку с Джорданом. Ключевыми персонажами также являются соучредитель Nike Фил Найт (Аффлек) и мать баскетболиста Делорис Джордан (Дэвис). Сам Джордан появится в фильме лишь в нескольких архивных кадрах.

Режиссером фильма выступил сам Аффлек, который уже не впервые пробует себя в качестве постановщика. Ранее он снял картины картины «Операция «Арго», «Закон ночи» и «Город воров». Air станет первым проектом продюсерской студии Artists Equity, открытой Аффлеком и Дэймоном в прошлом году.

Фильм разрабатывается совместно с Amazon и будет выпущен в 3000 кинотеатров, что сделает его крупнейшим кинорелизом компании за всю ее историю. Компания Amazon уже заплатила $7 млн за показ трейлера Air на предстоящем Супербоуле (финальный матч национального чемпионата США по американскому футболу), который пройдет в это воскресенье, 12 февраля.

Премьера Air состоится 5 апреля 2023 года.

Фото: Amazon Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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