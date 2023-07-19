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Киноафиша Новости Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

19 июля 2023 16:40
Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Актер сыграл эгоистичного наставника Уинстона и управляющего легендарного отеля для убийц.

Стрминговый сервис Amazon Prime Video выпустил новую серию кадров из предстоящего приквела франшизы «Джон Уик» под названием «Континенталь».

Дейтствие разворачивается в 1970-х годах. Шоу повествует о том, как юный Уинстон Скотт (Колин Вуделл) стал владельцем отеля «Континенталь», служащего прибежищем для наемных убийц. Герою предстоит столкнуться с призраками своего прошлого, которое он старательно пытался оставить позади.

Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Опубликованные изображения представляют центральных персонажей истории. На первом из них показан криминальный авторитет Кормак в исполнении Мэла Гибсона. Актер описывает своего героя как эгоистичного наставника главного героя:

«Он наставник Уинстона и Харона, или скорее своеобразная смесь наставника или мучителя. Он довольно гнусный персонаж, который заменил им отца. Они воспринимали именно так, когда были молоды, но, повзрослев, поняли, что он совсем не тот, кем хочет казаться. Он довольно эгоистичен в своих поступках и часто творит зло ради собственных интересов».

Кроме того, именно Кормак является управляющим «Континенталя» на момент начала событий сериала.

Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

На других кадрах показаны молодой Харон (Айомиде Адегун), детектив нью-йоркской полиции Кей Ди (Мишель Агуар), ее начальник Мэйхью (Джереми Бобб), старший брат Уинстона Фрэнки (Бен Робсон), наемная убийца Йен (Кейт Нюнг), а также Лу (Джессика Эллейн) и Майлз (Хьюберт Поинт-Дю Жур).

Премьера «Континенталя» состоится 22 сентября,

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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