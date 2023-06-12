Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Разбой" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Марк Руффало снимется в новом мини-сериале от создателя «Мейр из Исттауна»

Марк Руффало снимется в новом мини-сериале от создателя «Мейр из Исттауна»

12 июня 2023 10:32
Марк Руффало снимется в новом мини-сериале от создателя «Мейр из Исттауна»

Это будет напряженная история о противостоянии правоохранителей и преступников.

По информации Variety, Марк Руффало был утвержден на главную роль в новом мини-сериале HBO. Проект на данный момент не имеет названия.

Шоу основано на оригинальной идее и повествует о «спецотряде сотрудников правоохранительных органов и банде преступников, которую они пытаются задержать». Инсайдеры сообщают, что кастинг сериала был проведен до начала забастовки голливудских сценаристов. Дата старта съемок еще не назначена.

Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Брэд Ингелсби. Ранее он в партнерстве с HBO создал признанную критиками криминальную драму «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. После дебюта на HBO в апреле 2021 года шоу получило 16 номинаций на премию «Эмми» и две номинации на «Золотой глобус».

Постановкой предстоящего сериала займется Джеремайя Сагар, наиболее известный по спортивной комедии «Прорваться в НБА» и драме «Мы, животные».

Руффало также не в первый раз приходится сотрудничать с HBO: в 2014 он снялся в удостоенном «Эмми» фильме телеканала «Обыкновенное сердце», а в 2020 году исполнил главную роль в мини-сериале «Я знаю, что это правда», за что был награжден премией Гильдии киноактеров.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Читать далее 8 июня 2023
Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Читать далее 7 июня 2023
Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака» Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака» Читать далее 9 июня 2023
Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Читать далее 8 июня 2023
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Читать далее 9 июня 2023
Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса Читать далее 9 июня 2023
Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Читать далее 8 июня 2023
Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол Читать далее 9 июня 2023
От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг Читать далее 8 июня 2023
Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Читать далее 9 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше