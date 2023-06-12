Марк Руффало снимется в новом мини-сериале от создателя «Мейр из Исттауна»

Это будет напряженная история о противостоянии правоохранителей и преступников.

По информации Variety, Марк Руффало был утвержден на главную роль в новом мини-сериале HBO. Проект на данный момент не имеет названия.

Шоу основано на оригинальной идее и повествует о «спецотряде сотрудников правоохранительных органов и банде преступников, которую они пытаются задержать». Инсайдеры сообщают, что кастинг сериала был проведен до начала забастовки голливудских сценаристов. Дата старта съемок еще не назначена.

Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Брэд Ингелсби. Ранее он в партнерстве с HBO создал признанную критиками криминальную драму «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. После дебюта на HBO в апреле 2021 года шоу получило 16 номинаций на премию «Эмми» и две номинации на «Золотой глобус».

Постановкой предстоящего сериала займется Джеремайя Сагар, наиболее известный по спортивной комедии «Прорваться в НБА» и драме «Мы, животные».

Руффало также не в первый раз приходится сотрудничать с HBO: в 2014 он снялся в удостоенном «Эмми» фильме телеканала «Обыкновенное сердце», а в 2020 году исполнил главную роль в мини-сериале «Я знаю, что это правда», за что был награжден премией Гильдии киноактеров.