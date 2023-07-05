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Киноафиша Новости Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны»

Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны»

5 июля 2023 17:02
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны»

Премьера фильма об убийственной жадности и кровавых интригах в Америке 1920-х состоится в октябре.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил новый трейлер монументального драматического триллера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Картина основана на одноименной документальной книге Дэвида Гранна, повествующей о серии кровавых убийств индейцев в 1920-х годах в штате Оклахома.

По сюжету, члены племени Осейдж находят на своей земле большие залежи нефти, которая моментально превращает их в самых обеспеченных людей округи. Эта находка немедленно привлекает внимание мошенников, которые не остановятся ни перед чем на пути к несметным богатствам. Одним из таких людей является крупный землевладелец и скотопромышленник Уильям Хэйл (Роберт Де Ниро). Он убеждает своего племянника Эрнеста Беркхарта (Леонардо ДиКаприо) посвататься к наследнице зажиточного индейского семейства Молли Кайл (Лили Гладстоун). Его план состоит в том, чтобы женить родственника на дочери владельцев нефтеносной земли, а затем убить ее и всех иных претендентов на участок.

В картине также снялись Джесси Племонс, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер и другие.

Дебютный показ ленты прошел на Каннском фестивале, где она получила крайне положительные отзывы от критиков. В настоящее время рейтинг «свежести» фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 97%.

«Убийцы цветочной луны» выйдут 20 октября.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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