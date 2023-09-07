Лариса Гузеева конфликтует и мирится с Гариком Харламовым в трейлере комедии «Тёща»

Кинокомпания «ТЕМП» совместно с «Централ Партнершип» представили трейлер новогодней комедии «Тёща», в которой своенравная женщина в исполнении Ларисы Гузеевой враждует со своим зятем, сыгранным комиком Гариком Харламовым.

Как следует из ролика, Ольга Николаевна (Гузеева) — неприступная и волевая особа, которая привыкла быть главной как на рабочем месте, так и дома. Единственным, кто не вписывается в установленные ею порядки, является супруг ее дочери (Харламов). В преддверии Нового года напряжение между тёщей и зятем накаляется до предела, что выливается в череду комичных происшествий.

Гузеева призналась, что далеко не сразу согласилась сняться в «Тёще», поскольку не очень жалует комедии. Изменить свое отношение к этой роли актрису побудило то, что в данном фильме образ тёщи раскрывается с неожиданной стороны, хотя это все тот же женский типаж, который фигурирует в опостылевших всем анекдотах.

Вместе с Гузеевой и Харламовым ведущие роли в картине сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев и Никита Тарасов. Поставил картину казахский режиссер и клипмейкер Аскар Узабаев. Над сценарием работали Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Ерзия Ертлес.

В прокат «Тёща» выйдет 30 ноября.