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Киноафиша Новости Лариса Гузеева конфликтует и мирится с Гариком Харламовым в трейлере комедии «Тёща»

Лариса Гузеева конфликтует и мирится с Гариком Харламовым в трейлере комедии «Тёща»

7 сентября 2023 12:59
Лариса Гузеева конфликтует и мирится с Гариком Харламовым в трейлере комедии «Тёща»

Действие развернется в новогодний период.

Кинокомпания «ТЕМП» совместно с «Централ Партнершип» представили трейлер новогодней комедии «Тёща», в которой своенравная женщина в исполнении Ларисы Гузеевой враждует со своим зятем, сыгранным комиком Гариком Харламовым.

Как следует из ролика, Ольга Николаевна (Гузеева) — неприступная и волевая особа, которая привыкла быть главной как на рабочем месте, так и дома. Единственным, кто не вписывается в установленные ею порядки, является супруг ее дочери (Харламов). В преддверии Нового года напряжение между тёщей и зятем накаляется до предела, что выливается в череду комичных происшествий.

Гузеева призналась, что далеко не сразу согласилась сняться в «Тёще», поскольку не очень жалует комедии. Изменить свое отношение к этой роли актрису побудило то, что в данном фильме образ тёщи раскрывается с неожиданной стороны, хотя это все тот же женский типаж, который фигурирует в опостылевших всем анекдотах.

Вместе с Гузеевой и Харламовым ведущие роли в картине сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев и Никита Тарасов. Поставил картину казахский режиссер и клипмейкер Аскар Узабаев. Над сценарием работали Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Ерзия Ертлес.

В прокат «Тёща» выйдет 30 ноября.

Фото: «Централ Партнершип»
Елена Королева
Елена Королева
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