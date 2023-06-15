Квентин Тарантино признался, что ни за что не смог бы убить животное ради фильма

Не один фильм Квентина Тарантино не обходится без литров крови и сцен с изощренным насилием, однако даже у него есть определенная грань, за которую он никогда не переступит — культовый режиссер никогда не будет убивать в кадре животных. В рамках частной беседы с Variety постановщик «Криминального чтива» объяснил, почему с таким трепетом относится братьям меньшим:

«Я не в восторге от убийств животных в фильмах. Я не могу перейти через этот мост. То же самое касается насекомых. Я заплачу за просмотр, чтобы посмотреть какой-нибудь причудливый документальный фильм, но я никогда этого не сделаю ради просмотра настоящей смерти. Прелесть моей работы в том, что все это понарошку. Вот почему я делаю жесткие сцены насилия — мы просто валяем дурака. Животным, вроде собак, лам, мух и крыс наплевать на ваш фильм. Я бы мог убить миллион крыс, но это не значит, что я хочу уничтожить хоть одну из них в фильме или смотреть на то, как ее убивают. Я плачу деньги не для того, чтобы смотреть на настоящую смерть».

Вместо этого Тарантино рад использовать насилие, чтобы исправлять печальные исторические факты. Данный прием он с успехом использовал в «Бесславных ублюдках» и «Однажды в… Голливуде». Съемки десятого фильма Тарантино, «Кинокритик», стартуют осенью этого года.