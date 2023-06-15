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Киноафиша Новости Квентин Тарантино признался, что ни за что не смог бы убить животное ради фильма

Квентин Тарантино признался, что ни за что не смог бы убить животное ради фильма

15 июня 2023 15:50
Квентин Тарантино признался, что ни за что не смог бы убить животное ради фильма

У режиссера есть грань, за которую он переступать не намерен.

Не один фильм Квентина Тарантино не обходится без литров крови и сцен с изощренным насилием, однако даже у него есть определенная грань, за которую он никогда не переступит — культовый режиссер никогда не будет убивать в кадре животных. В рамках частной беседы с Variety постановщик «Криминального чтива» объяснил, почему с таким трепетом относится братьям меньшим:

«Я не в восторге от убийств животных в фильмах. Я не могу перейти через этот мост. То же самое касается насекомых. Я заплачу за просмотр, чтобы посмотреть какой-нибудь причудливый документальный фильм, но я никогда этого не сделаю ради просмотра настоящей смерти. Прелесть моей работы в том, что все это понарошку. Вот почему я делаю жесткие сцены насилия — мы просто валяем дурака. Животным, вроде собак, лам, мух и крыс наплевать на ваш фильм. Я бы мог убить миллион крыс, но это не значит, что я хочу уничтожить хоть одну из них в фильме или смотреть на то, как ее убивают. Я плачу деньги не для того, чтобы смотреть на настоящую смерть».

Вместо этого Тарантино рад использовать насилие, чтобы исправлять печальные исторические факты. Данный прием он с успехом использовал в «Бесславных ублюдках» и «Однажды в… Голливуде». Съемки десятого фильма Тарантино, «Кинокритик», стартуют осенью этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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