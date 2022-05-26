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The Chronology of Water
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The Chronology of Water

The Chronology of Water,

США
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Режиссер
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
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Кристен Стюарт о своем режиссерском дебюте: «Если я не сниму этот фильм до конца года, я умру» Актриса уже не один год собирается экранизировать мемуары Лидии Юкнавич «Хронология воды».
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26 мая 2022 15:44
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