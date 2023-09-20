Крис Эванс согласен с Квентином Тарантино насчет своего актерско-супергеройского наследия

В прошлом году, рассуждая о нынешнем состоянии Голливуда, Квентин Тарантино заявил, что, по его мнению, большинство актеров из блокбастеров Marvel не являются настоящими кинозвездами. По словам режиссера, интеллектуальная собственность сейчас настолько превалирует над личностью, что истинными звездами являются не исполнители вроде Криса Эванса и Криса Хемсворта, а их персонажи — Капитан Америка и Тор.

Комментарий Тарантино вызывал много ответных реакций, а теперь своими мыслями по этому поводу поделился сам Эванс. В разговоре с GQ артист сказал, что в этом отношении он вполне солидарен с Тарантино, однако считает, что именно в этом и состоит одна из прелестей съемок в проектах MCU — на площадке не ощущается огромного давления, потому что половину работы делает концепция и известный персонаж:

«В этом и заключалась прелесть работы над фильмами Marvel. По сути, ты никогда полноценно не находишься в центре внимания. Иногда даже в сольных фильмах ты не звезда. Квентин Тарантино недавно высказался по этому поводу, и я согласен с ним. Настоящая звезда — это персонаж. Благодаря этому не чувствуешь излишнее бремя».

Также Эванс в очередной раз отметил, что по-прежнему не планирует возвращаться к роли Капитана Америки, но в будущем такую возможность он все-таки исключать не стал. Исполнитель придерживается принципа «никогда не говори «никогда».