«Капитан Америка 4» сменил название на «О дивный новый мир»

Также появилось закулисное фото с Энтони Маки и Харрисоном Фордом.

Студия Marvel огласила новое название четвертой части «Капитана Америки». Компания поменяла подзаголовок «Новый мировой порядок» на «О дивный новый мир», что является отсылкой к одноименному роману Олдоса Хаксли. В честь смены названия был опубликован первый официальный кадр со съемок, на котором запечатлены о чем-то беседующие Энтони Маки в новом боевом облачении и Харрисон Форд.

В новом фильме Сэм Уилсон (Маки) продолжит с гордостью нести героическое бремя, переданное ему Стивом Роджерсом (Крис Эванс) в концовке «Мстителей: Финал». О сюжете пока информации немного. Известно, что бывший Сокол столкнется с антагонистом Лидером (Тим Блейк Нельсон) и членами злодейской организации Змеиное общество. Особое внимание в картине будет уделено непростым взаимоотношениям Уилсона с генералом Таддеусом Россом (Форд), который становится новым президентом США.

Вместе с Маки, Фордом и Нельсоном в фильме снимаются Лив Тайлер, Дэнни Рамирес, Шира Хаас, Карл Ламбли, Зоша Рокемор, Колби Лопес, а также Себастиан Стэн и, по слухам, Роза Салазар. Режиссером выступает Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда»). Сценарий написали Далан Муссон и Малкольм Спэллман — авторы мини-сериала «Сокол и Зимний солдат».

Премьера «Капитана Америка: О дивный новый мир» намечена на 3 мая 2024 года.