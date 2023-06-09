«Индиане Джонсу 5» прочат слабый старт в прокате

Появился свежий кассовый прогноз для приключенческого блокбастера «Индиана Джонс и колесо судьбы». Согласно информации The Hollywood Reporter, заключительному фильму о приключениях археолога в исполнении Харрисона Форда прочат за первые дни в американском прокате от $60 млн до $70 млн.

Если учитывать огромный бюджет, который, по слухам, составляет около $300 млн, то у студий Disney и Lucasfilm могут возникнуть серьезные сложности с окупаемостью фильма. К этой грандиозной цифре стоит добавить дорогостоящий маркетинг и неоднозначный прием со стороны критиков, сигнализирующие о том, что с коммерческой устойчивостью у ленты, скорее всего, тоже будут проблемы. Для сравнения: вышедший пятнадцать лет назад «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» сумел преодолеть в первый уик-энд в США $100-миллионный барьер. Общие же сборы картины Стивена Спилберга остановились тогда на подступе к $800 млн (из этой цифры на долю Северной Америки пришлось $317,1 млн).

Учитывая мощную конкуренцию, с таким посредственным дебютом «Индиане Джонсу 5» вряд ли удастся сравниться с показателями предшественника, однако ситуацию может значительно поправить международный прокат. До премьеры ленты Джеймса Мэнголда осталось три недели, поэтому у маркетингового отдела Disney еще есть время, чтобы повысить ажиотаж.

В мировой прокат «Индиана Джонс и Колесо судьбы» выйдет 30 июня.