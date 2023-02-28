Хоррор «Солнцестояние» вновь выйдет в российский прокат

Резонансный хоррор Ари Астера «Солнцестояние» выйдет в повторный российский прокат. Компании «Иноекино» и «Вольга» вернут ленту в отечественные кинотеатры 8 марта. Картина будет доступна как в дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами.

Главная героиня фильма — скорбящая девушка по имени Дэни Ардор. Пытаясь выйти из депрессивного состояния, она вместе со своим парнем и приятелями-антропологами отправляется в Швецию на языческий праздник летнего солнцестояния. Герои оказываются в отрезанной от современной цивилизации деревне, где местные жители преданно хранят многовековые традиции и проводят древние обряды. Пораженные уникальной атмосферой, молодые люди не сразу замечают, что в этом на первый взгляд мирном уголке творится нечто жуткое.

Ведущую роль сыграла Флоренс Пью, а в остальной актерский состав вошли Джек Рейнор, Уилл Поултер, Уильям Джексон Харпер, Арчи Мадекве, Эллора Торчия и Вильхельм Бломгрен. Для Астера «Солнцестояние» стало вторым полнометражным режиссерским проектом после его успешного дебютного хоррора «Реинкарнация». Сейчас постановщик готовится к релизу своего трехчасового фильма с Хоакином Фениксом «Все страхи Бо». Российским прокатом этой картины также занимается компания «Вольга». Премьера в РФ состоится 4 мая.