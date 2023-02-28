Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Хоррор «Солнцестояние» вновь выйдет в российский прокат

Хоррор «Солнцестояние» вновь выйдет в российский прокат

28 февраля 2023 14:30
Хоррор «Солнцестояние» вновь выйдет в российский прокат

Лента будет доступна в дубляже и на языке оригинала.

Резонансный хоррор Ари Астера «Солнцестояние» выйдет в повторный российский прокат. Компании «Иноекино» и «Вольга» вернут ленту в отечественные кинотеатры 8 марта. Картина будет доступна как в дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами.

Главная героиня фильма — скорбящая девушка по имени Дэни Ардор. Пытаясь выйти из депрессивного состояния, она вместе со своим парнем и приятелями-антропологами отправляется в Швецию на языческий праздник летнего солнцестояния. Герои оказываются в отрезанной от современной цивилизации деревне, где местные жители преданно хранят многовековые традиции и проводят древние обряды. Пораженные уникальной атмосферой, молодые люди не сразу замечают, что в этом на первый взгляд мирном уголке творится нечто жуткое.

Ведущую роль сыграла Флоренс Пью, а в остальной актерский состав вошли Джек Рейнор, Уилл Поултер, Уильям Джексон Харпер, Арчи Мадекве, Эллора Торчия и Вильхельм Бломгрен. Для Астера «Солнцестояние» стало вторым полнометражным режиссерским проектом после его успешного дебютного хоррора «Реинкарнация». Сейчас постановщик готовится к релизу своего трехчасового фильма с Хоакином Фениксом «Все страхи Бо». Российским прокатом этой картины также занимается компания «Вольга». Премьера в РФ состоится 4 мая.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Читать далее 21 февраля 2023
Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Читать далее 26 февраля 2023
«Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса «Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса Читать далее 23 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Читать далее 22 февраля 2023
Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Читать далее 27 февраля 2023
Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Читать далее 23 февраля 2023
Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Читать далее 22 февраля 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Читать далее 21 февраля 2023
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Читать далее 22 февраля 2023
Related video