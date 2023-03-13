Холли Бейли очаровывается миром вне океана в трейлере игрового ремейка «Русалочки»

В рамках минувшей церемонии вручения премий «Оскар» студия Disney представила полноценный трейлер игрового ремейка мультфильма «Русалочка», в котором Холли Бейли продемонстрировала свой вокал. Помимо этого, в ролике показали Мелиссу Маккарти в образе коварной Урсулы и Хавьера Бардема в качестве морского короля Тритона.

В центре сюжета окажется молодая и энергичная русалка Ариэль (Бейли), являющаяся младшей дочерь. подводного правителя Тритона (Бардем). Главная героиня жаждет узнать больше о человеческом мире. Однажды она спасает от верной гибели лихого принца Эрика (Джон Хауэр-Кинг), после чего сразу же в него влюбляется. Несмотря на то, что русалкам запрещено взаимодействовать с людьми, Ариэль следует зову сердца и заключает сделку со злобной морской ведьмой Урсулой (Маккарти). Чародейка дарит ей возможность прочувствовать жизнь на суше, но сама замышляет хитрый план, в результате которого могут пострадать все, включая отца Ариэль.

В картине будут как классические музыкальные темы из мультфильма 1989 года, так и совершенно новые песни, которые композиторы Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда сочинили специально для ремейка. Режиссером фильма выступи Роб Маршалл («Пираты Карибского моря: На странных берегах»). В остальной актерский состав семейного блокбастера вошли Джейкоб Тремблей, Аквафина, Давид Диггс, Нома Думезвени, Джессика Александр и Симон Эшли.

Премьера «Русалочки» состоится 26 мая.