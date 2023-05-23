Хоакин Феникс снимется в следующем фильме Тодда Хейнса

В рамках 80-го Каннского кинофестиваля, где с большим успехом состоялась мировая премьера драмы «Май, декабрь», режиссер картины Тодд Хейнс анонсировал свой следующий полнометражный проект. Создатель «Кэрол», «Темных вод» и «Меня там нет» снимет драму на деликатную тематику с расчетом на «взрослый» возрастной рейтинг NC-17. Главную роль в будущем фильме сыграет обладатель премии «Оскар» Хоакин Феникс, который также выступает соавтором сценария наряду с Хейнсом и Джонатаном Рэймондом («Первая корова»).

Название фильма пока не раскрывается. Съемки начнутся в начале следующего года. О сюжете пока мало подробностей, однако известно, что действие развернется в Лос-Анджелесе 1930 годов. Ожидается, что в фильме будет много откровенных сцен. Ниже приведена полная цитата постановщика:

«В основу моего следующего полнометражного фильма ляжет оригинальный сценарий, который я разработал вместе с Хоакином Фениксом на основе его мыслей и идей. По сути, мы работали в связке. Я, Джонатан Рэймонд и Хоакин — мы соавторы данной истории. Надеемся, что получится приступить к съемкам где-то в начале следующего года. Это необычная история любви, действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе 1930 годов. Хоакин подталкивал меня зайти как можно дальше, поэтому это будет кино с расчетом на возрастной ценз NC-17».

«Май, декабрь» попадет в прокат осенью. Феникс недавно завершил съемки в сиквеле «Джокера», релиз которого намечен на 4 октября 2024 года.