HBO неожиданно объявил о закрытии сериала «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

Кабельный канал HBO внезапно отказался продлевать на третий сезон спортивную драму «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс». Об этом было объявлено сразу после выхода финального эпизода второго сезона. Официальные причины такого решения не уточняются, но, судя по комментарию шоураннера Макса Боренштейна («Террор»), создатели явно рассчитывали не на такую концовку шоу:

«Это, конечно, не тот финал, который мы хотели, но кроме благодарности и любви за предоставленную возможность я ничего не испытываю».

Ниже приведена цитата режиссера заключительного эпизода, Салли Ричардсон-Уитфилд:

«Когда ты полностью отдаешься проекту, то нет потом никаких сожалений. Надеюсь, вам понравился заключительный эпизод второго сезона «Время побеждать». Уверена, в будущем у меня будет еще много телевизионных и прочих проектов, но могу заявить однозначно — на данный момент я больше всего горжусь именно работой, проделанной над этим мастерским шоу».

Сериал «Время побеждать» основан на книге Джеффа Перлмана, в которой исследован знаменитый период баскетбольного клуба «Лейкерс» под названием «Эпоха Шоутайм». Сериал повествует как о том, что происходило на игровой площадке, так и о драмах, имевших место вокруг. В актерский состав вошли Джон Си Райли, Джейсон Сигел, Эдриан Броуди, Салли Филд, Джейсон Кларк, Стивен Эдли Гуиргис, Бо Бернэм, Роб Морган, Хэдли Робинсон, Бретт Каллен, Сара Рамос, Джозеф Брукс, Габи Хоффманн, Майк Эппс, Куинси Исаии и другие. Одним из исполнительных продюсеров выступил Адам Маккей («Не смотрите наверх»).