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Киноафиша Новости Хавьер Бардем пополнил актерский состав фильма Брэда Питта о Формуле-1

Хавьер Бардем пополнил актерский состав фильма Брэда Питта о Формуле-1

11 июля 2023 13:56
Хавьер Бардем пополнил актерский состав фильма Брэда Питта о Формуле-1

Съемки фильма уже начались.

На прошлой неделе в рамках Гран-при Великобритании начались основные съемки спортивной драмы о Формуле-1 под рабочим названием «Апогей» (Apex), главную роль в которой играет Брэд Питт. Как сообщает Deadline, к актерскому составу проекта присоединился обладатель премии «Оскар» Хавьер Бардем («Старикам тут не место»). Слухи о его возможном участии в фильме циркулировали с середины мая, а теперь эта информация подтвердилась благодаря первым фотографиям со съемочной площадки. В остальной исполнительский ансамбль вошли Демсон Идрис («Снегопад»), Керри Кондон («Банши Инишерина») и Тобайас Мензис («Корона»).

Хавьер Бардем пополнил актерский состав фильма Брэда Питта о Формуле-1

В центре сюжета — опытный автогонщик в отставке Сонни Хейс (Питт). Его уговаривают вернуться для последнего большого заезда, чтобы он помог добиться успеха на трассе подающему большие надежды новичку (Идрис). Сонни будет наставлять молодого коллегу и гонять вместе с ним в одной команде. Какая роль в этой истории отведена Бардему, пока неизвестно, но, если верить весенним слухам, то он может сыграть богатого владельца мексиканской гоночной команды.

Хавьер Бардем пополнил актерский состав фильма Брэда Питта о Формуле-1

Над проектом работают создатели прошлогоднего авиационного экшена «Топ Ган: Мэверик»: режиссер Джозеф Косински, сценарист Эрен Крюгер и исполнительный продюсер Джерри Брукхаймер. Творческим консультантом выступает многократный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Масштабный блокбастер курирует медиагигант Apple. Дата премьеры пока не анонсирована.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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