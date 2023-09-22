Гильермо дель Торо подтвердил, что должен был снять фильм по «Звездным войнам»

Оказывается, что несколько лет назад режиссер Гильермо дель Торо мог возглавить собственный фильм по вселенной «Звездных войн». Новостью в свежем выпуске подкаста Happy Sad Confused поделился сценарист несостоявшегося проекта Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь»), ранее несколько раз сотрудничавший с дель Торо:

«Я написал сценарий нереализованного фильма по вселенной «Звездных войн», режиссером которого должен был выступить Гильермо дель Торо. Это было около четырех лет назад. Тогда внутри Lucasfilm происходила масса закулисных событий. Единственное, что могу сказать — это был классный текст; об остальном лучше спросить у него. Было даже сделано множество классных концептов».

Когда новость разошлась по сети, создатель «Хеллбоя» и «Формы воды» подтвердил в своем микроблоге слова коллеги:

«Все верно. Много рассказать не могу. Разве что подкину две буквы — «J» и «BB», хотя это уже три буквы».

Сопроводительный комментарий дель Торо моментально дал толчок целому ряду домыслов: многие посчитали это отсылкой на Джаббу Хатта и дроида BB-8. Что касается Гойера, то он добавил, что когда-то также разрабатывал проект о происхождении джедаев, но с этим тоже не сложилось. Сейчас концептуально схожую ленту о появлении Силы разрабатывает режиссер Джеймс Мэнголд («Индиана Джонс и колесо судьбы»).