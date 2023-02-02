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Киноафиша Новости Гаэль Гарсиа Берналь снимется с Николь Кидман в триллере «Холланд, Мичиган»

Гаэль Гарсиа Берналь снимется с Николь Кидман в триллере «Холланд, Мичиган»

2 февраля 2023 16:23
Гаэль Гарсиа Берналь снимется с Николь Кидман в триллере «Холланд, Мичиган»

Режиссер «Свежатинки» сделает кино в духе Альфреда Хичкока.

Звезда «Ночного оборотня» и драмы «Сука-любовь» Гаэль Гарсиа Берналь вписал в свой рабочий график новый многообещающий проект. Согласно The Hollywood Reporter, артист сыграет с Николь Кидман («Большая маленькая ложь») в загадочном триллере «Холланд, Мичиган» (Holland, Michigan). Фильм выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

О сюжете пока сведений нет. Ожидается, что это будет таинственная история в стиле классических картин Альфреда Хичкока. События развернутся в маленьком городке, таящем в себе некий жуткий секрет.

Оригинальный сценарий Эндрю Содроского («Охота») уже около десяти лет «ходит» по Голливуду. В изначальной версии речь шла об учительнице, которая начинает подозревать, что ее муж — серийный убийца. В 2014 году на главные роли рассматривались Наоми Уоттс, Брайан Крэнстон и Эдгар Рамирес, но тогда фильм так и не стал на производственные рельсы. Не исключено, что за прошедшее время сценарий был переработан.

Постановкой займется Мими Кейв, в прошлом году успешно дебютировавшая в качестве режиссера, выпусти сатирический триллер «Свежатинка». В продюсерскую команду вместе с Кидман вошли Питер Дилберт, Кейт Черчилль и Барт Липтон.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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