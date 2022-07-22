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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Новости: индустрия
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
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Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Угадываем все сюрпризы и скандальные решения грядущей премии "Оскар"
Лучший фильм: Все указывает на триумф «1917». Фильм получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма», с успехом одолел конкурентов на гильдии продюсеров PGA
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7 февраля 2020 12:51
Почему мы любим корейское кино?
«Олдбой» и «Сквозь снег» снова в прокате. «Паразиты» сражаются за главные награды киногода с Мендесом, Скорсезе и Тарантино. Корейское кино переживает небывалый пик интереса за пределами Южной Кореи. Пытаемся разобраться, с чем это связано.
Написать
21 января 2020 12:17
Легко сказать: лучшие подкасты о кино на русском языке
Джентельменский набор любого киномана: авторы, особенности, лучшие выпуски.
Написать
8 октября 2019 15:32
Почему «Оскар» превратился в свадебный банкет
Феликс Зилич размышляет о главной кинопремии мира и приходит к печальным выводам, посмотрев на… Китай.
Написать
22 февраля 2019 14:31
Вонь отчаяния: Как интернет отреагировал на решение киноакадемии сократить вручение «Оскаров»
В ночь на 12 февраля стало известно, что во время церемонии вручения «Оскаров» Американская киноакадемия представит четыре номинации во время рекламных пауз.
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12 февраля 2019 10:45
Большой секрет для маленькой Paramount
Голливуд следит за судьбой компании Джей Джей Абрамса Bad Robot, изгнанной со студии Paramount, а наталкивается на очередной стриминг-сервис. Рассказывает Феликс Зилич.
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26 января 2019 15:56
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