Почему мы любим корейское кино?

«Олдбой» и «Сквозь снег» снова в прокате. «Паразиты» сражаются за главные награды киногода с Мендесом, Скорсезе и Тарантино. Корейское кино переживает небывалый пик интереса за пределами Южной Кореи. Пытаемся разобраться, с чем это связано.