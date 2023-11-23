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Киноафиша Новости Энтони Хопкинс предстает в образе «британского Шиндлера» в трейлере драмы «Одна жизнь»

Энтони Хопкинс предстает в образе «британского Шиндлера» в трейлере драмы «Одна жизнь»

23 ноября 2023 13:27
Энтони Хопкинс предстает в образе «британского Шиндлера» в трейлере драмы «Одна жизнь»

Фильм о человеке, который во время Второй мировой войны спас более 600 детей.

Прокатная компания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер трогательной драмы о Холокосте «Одна жизнь», главные роли в которой исполнили оскароносный Энтони Хопкинс, Хелена Бонем Картер и Джонни Флинн. В российский прокат картина выйдет 11 апреля 2024 года.

Действие фильма развернется в настоящем времени, а также в период Второй мировой войны. Главный герой — английский джентльмен Николас Уинтон, которого в разном возрасте воплотили Хопкинс и Флинн. Престарелого Уинтона приглашают сняться в телевизионном шоу, где ему предстоит узнать полную картину событий прошлого, когда он, пребывая в Чехии, делал все, чтобы спасти еврейских детей от отправления в нацистские концлагеря.

Картина основана на реальных событиях, изложенных Барбарой Уинтон в книге под названием «Если это невозможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона». Этот человек был банкиром, который во время Холокоста уберег от неминуемой смерти свыше 600 детей. Лишь спустя 50 лет после этого он удостоверился, что его усилия были не напрасны, когда в эфире ток-шоу лично встретился с теми, кого он спас.

Снял фильм режиссер Джеймс Хоуз по сценарию Люсинды Коксон и Ника Дрэйка.

Фото: «Экспонента»
Елена Королева
Елена Королева
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