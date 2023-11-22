Эмма Стоун собирается дать пинка плачущему младенцу в новом трейлере «Бедных-несчастных»

Кинокомпания Searchlight Pictures выпустила еще один трейлер обласканного критиками фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун в главной роли. Напомним, что в этом году картина завоевала главный приз престижного Венецианского кинофестиваля.

Фильм повествует о девушке по имени Белла (Стоун), которую довел до самоубийства ее жестокий муж. Блестящий ученый доктор Гудвин Бакстер (Уиллем Дефо) возвращает ее к жизни, после чего она, подобно новорожденному, заново постигает окружающий мир. Подгоняемая жаждой познания, Белла в дальнейшем сбегает с пронырливым адвокатом Дунканом Уэддерберном (Марк Руффало).

В трейлере показана смешная сцена, в которой непосредственная и лишенная всяких предрассудков Белла, ужиная в ресторане в окружении светских львов и львиц, выплевывает на тарелку кусочек пищи, заявляя: «Зачем мне держать это во рту, если это отвратительно?» Затем, слыша раздражающий плач младенца, Белла встает из-за стола и говорит: «Мне нужно дать пинка этому ребенку».

Во второй части ролика престарелая дама утверждает: «Мы должны испытать всё: не только хорошее, но также деградацию, ужас и печаль, чтобы познать мир. Мы можем познать мир. Мир принадлежит нам».

В американский прокат «Бедные-несчастные» выйдут 8 декабря, тогда как в Великобритании фильм появится 12 января.