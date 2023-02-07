Элвис Пресли превращается в шпиона в трейлере мультсериала для взрослых «Агент Элвис»

Стриминговый сервис Netflix представил тизер-трейлер анимационного шоу для взрослых «Агент Элвис», в котором переосмысляется история легендарного артиста. Также стало известно, что главного героя озвучил обладатель премии «Оскар» Мэттью МакКонахи.

В предстоящей экшен-комедии Элвис предстанет не только как выдающийся музыкант, но и как агент под прикрытием, участвующий в засекреченной правительственной программе. Променяв свой сценический комбинезон на ракетный ранец, главный герой становится настоящим шпионом, чтобы защищать свою любимую страну от темных сил. Участвуя в разнообразных тайных операциях по выявлению угроз, протагонист не забывает и о своей основной деятельности — короля рок-н-ролла.

Шоураннером выступает создатель «Арчера» Майк Арнольд. Производственную команду возглавили Присцилла Пресли, Джон Эдди и сам МакКонахи. Режиссурой занимались Флетчер Мулс («Энтергалактик») и Гэри Йе («Все до лампады»).

Мультсериал создан на базе студии Sony Pictures Animation, выпустившей «Человека-паука: Через вселенные». Мультипликационный образ Элвиса разработал номинант на премию «Оскар» Роберт Вэлли («Непобедимый» «Любовь. Смерть. Роботы»), а его экранным гардеробом занимался модельер Джон Варватос.

Точная дата премьеры «Агента Элвиса» пока не объявлена. Релиз ожидается в марте.