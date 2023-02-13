Джоэл встречает своего брата Томми в трейлере шестой серии «Одних из нас»

Телеканал HBO представил трейлер шестого эпизода постапокалиптического сериала «Одни из нас».

Судя по ролику, в новом эпизоде Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмcи) наконец добираются до Вайоминга. Достигнув своей цели, герои находят младшего брата Джоэла по имени Томми (Гэбриел Луна). Хотя поначалу братья очень рады этой встрече, вскоре их начинают терзать воспоминания об ужасных поступках, которые им обоим приходилось совершать в прошлом. Томми очень сожалеет о своих грехах, в то время как Джоэл не испытывает никаких угрызений совести, поскольку верит, что все его действия помогли братьям выжить. Также в ролике знакомят с Марией (Рутина Уэсли), которая является женой Томми и лидером поселения Джексон, где проживает пара. Она предупреждает Элли, что любой человек, которому она доверится, может в будущем предать ее.

Режиссером эпизода выступила боснийская постановщица Ясмила Жбанич, наиболее известная по картинам «Грбавица» и «Куда ты идешь, Аида?», удостоенным призов Венецианского и Берлинского фестивалей. Если пятая серия «Одних из нас» в первую очередь отличается захватывающим экшеном, то эпизод Жбанич, получивший название Kin («Родня»), направлен на раскрытие прошлого Джоэла и развитие его отношений со своим братом и Элли, которая все еще тяжело переживает трагедию, случившуюся с ее другом Сэмом (Кейвон Вудард).

Премьера шестой серии «Одних из нас» состоится 19 февраля.