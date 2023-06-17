Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дыхание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джейсон Момоа отправился на еще один раунд пересъемок «Аквамена 2»

Джейсон Момоа отправился на еще один раунд пересъемок «Аквамена 2»

17 июня 2023 16:38
Джейсон Момоа отправился на еще один раунд пересъемок «Аквамена 2»

Ранее пересъемки супергеройского блокбастера уже обошлись Warner Bros. в $45 млн.

Как передает портал ComicBook, студия DC запустила серию пересъемок супергеройского блокбастера «Аквамен и потерянное царство». Журналисты обратили внимание на то, что звезда фильма Джейсон Момоа в своих социальных сетях опубликовал несколько новых видео со съемочной площадки. Это может свидетельствовать о том, что в настоящее время команда перерабатывает некоторые сцены картины.

Основные съемки «Аквамена и потерянного царства» завершились еще в январе 2022 года, о чем режиссер фильма Джеймс Ван также сообщил в своих социальных сетях. После этого команда провела пересъемки в конце 2022 года, из-за которых бюджет проекта увеличился с $160 млн до $205 млн. Как сильно повлияют на стоимость картины еще одни пересъемки, пока неизвестно.

Ранее в интервью Total Film Момоа заявил, что Аквамен непременно станет частью обновленной вселенной DC:

«Я абсолютно уверен, что Аквамен будет задействован в обновленной вселенной DC. Нет никого крупнее Аквамена! Но, кроме того, я надеюсь, что люди будут рады увидеть новый фильм. Он веселый. А мне действительно нравится сниматься в комедиях. У меня есть несколько действительно забавных сцен с Патриком Уилсоном. Я обожаю его. Мы отлично провели время, работая над картиной. Мы как будто братья. В этом фильме происходит много интересного».

Премьера «Аквамена и потерянного царства» намечена на 25 декабря.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой Читать далее 16 июня 2023
Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Читать далее 16 июня 2023
Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век» Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век» Читать далее 17 июня 2023
Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру» Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру» Читать далее 17 июня 2023
Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2» Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2» Читать далее 16 июня 2023
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля TUDUM Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля TUDUM Читать далее 18 июня 2023
Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна» Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна» Читать далее 16 июня 2023
Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение» Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение» Читать далее 15 июня 2023
Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Читать далее 15 июня 2023
Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов» Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов» Читать далее 16 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше