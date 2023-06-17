Джейсон Момоа отправился на еще один раунд пересъемок «Аквамена 2»

Как передает портал ComicBook, студия DC запустила серию пересъемок супергеройского блокбастера «Аквамен и потерянное царство». Журналисты обратили внимание на то, что звезда фильма Джейсон Момоа в своих социальных сетях опубликовал несколько новых видео со съемочной площадки. Это может свидетельствовать о том, что в настоящее время команда перерабатывает некоторые сцены картины.

Основные съемки «Аквамена и потерянного царства» завершились еще в январе 2022 года, о чем режиссер фильма Джеймс Ван также сообщил в своих социальных сетях. После этого команда провела пересъемки в конце 2022 года, из-за которых бюджет проекта увеличился с $160 млн до $205 млн. Как сильно повлияют на стоимость картины еще одни пересъемки, пока неизвестно.

Ранее в интервью Total Film Момоа заявил, что Аквамен непременно станет частью обновленной вселенной DC:

«Я абсолютно уверен, что Аквамен будет задействован в обновленной вселенной DC. Нет никого крупнее Аквамена! Но, кроме того, я надеюсь, что люди будут рады увидеть новый фильм. Он веселый. А мне действительно нравится сниматься в комедиях. У меня есть несколько действительно забавных сцен с Патриком Уилсоном. Я обожаю его. Мы отлично провели время, работая над картиной. Мы как будто братья. В этом фильме происходит много интересного».

Премьера «Аквамена и потерянного царства» намечена на 25 декабря.