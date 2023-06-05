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Киноафиша Новости Джеймсу Вану пришлось вносить изменения в «Аквамена 2» в связи с новым курсом киновселенной DC

Джеймсу Вану пришлось вносить изменения в «Аквамена 2» в связи с новым курсом киновселенной DC

5 июня 2023 12:53
Джеймсу Вану пришлось вносить изменения в «Аквамена 2» в связи с новым курсом киновселенной DC

На протяжении всего производство режиссеру нужно было быть начеку.

Производство блокбастера «Аквамен и потерянное царство» пришлось на довольно неудобный период. Во время работы над фильмом у киновселенной DC появились новые творческие руководители в лице Джеймса Ганна и Питера Сафрана, решившие полностью перезагрузить супергеройскую франшизу. На фоне перемен режиссеру Джеймсу Вану постоянно приходилось учитывать обновленный творческий курс, что стало в итоге одной из сложностей. Об этом постановщик кинокомикса рассказал в свежем разговоре с The Hollywood Reporter:

«На протяжении всего пути мне приходилось вносить различные корректировки. Киновселенная DC пережила многое за это время, поэтому нужно было постоянно следить за происходящим и все учитывать. Это стало одной из сложностей. К счастью, мир Аквамена достаточно дистанцирован от всего остального. Мы путешествуем по разнообразным подводным королевствам, поэтому плотная взаимосвязь с другими картинами и персонажами в данном случае необязательна. В этом плане мы обособлены. Так что я мог просто рассказывать свою историю, при этом не подвергаясь сильному влиянию, но в тоже время мне необходимо было понимать суть происходящего».

Вместе с Джейсоном Момоа в «Аквамене 2» сыграли Патрик Уилсон, Эмбер Херд, Яхья Абдул-Матин II, Пилу Асбек, Дольф Лундгрен, Темуэра Моррисон, Уиллем Дефо, Яни Жао, Индия Мур, Николь Кидман и Бен Аффлек.

Премьера «Аквамена и потерянного царства» намечена на 20 декабря.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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