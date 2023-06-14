Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дыхание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джеймс Ганн ответил, когда возьмется за второй сезон сериала DC «Миротворец»

Джеймс Ганн ответил, когда возьмется за второй сезон сериала DC «Миротворец»

14 июня 2023 14:29
Джеймс Ганн ответил, когда возьмется за второй сезон сериала DC «Миротворец»

Кроме того, он поделился новыми сведениями о кастинге «Супермена: Наследие».

Джеймс Ганн поделился информацией о запланированном втором сезоне супергеройского сериала «Миротворец». Во время выступления на подкасте Inside of You глава студии DC сказал, что приступит к работе над продолжением шоу сразу после «Супермена: Наследие»:

«Миротворец» вернется на экраны сразу после «Супермена: Наследие». Это мой следующий проект. Я сразу перейду от фильма к сериалу».

Ганн добавил, что премьера сериала об Аманде Уоллер (Виола Дэвис) состоится раньше премьеры второго сезона «Миротворца», и что в двух сериалах появится много пересекающихся персонажей. Ранее Аманда Уоллер и Миротворец (Джон Сина) уже появлялись вместе в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», который, по словам Ганна, не получит продолжения.

Глава DC также рассказал о разработке самого «Супермена: Наследие». Он заявил, что процесс кастинга на главные роли продолжает идти своим чередом:

«Мы провели много прослушиваний и сужаем круг поисков. Но процесс еще не закончен».

Кроме того, Ганн раскритиковал слухи о процессе поиска актеров для фильма, распространившиеся в СМИ:

«Я встречал абсолютно ложные утверждения, но я не могу просто выйти и сказать, что все это неправда, не закончив работу. Мне кажется, что это вообще не дело зрителей, в настоящее время это даже не дело тех, кто проходит пробы. Это очень личный вопрос».

Премьера «Супермена: Наследие» состоится 11 июля 2025 года.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вышел новый трейлер российского фантастического экшена «Сквозь время» Вышел новый трейлер российского фантастического экшена «Сквозь время» Читать далее 14 июня 2023
Возмездие грядет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бог — это пуля» Возмездие грядет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бог — это пуля» Читать далее 13 июня 2023
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Читать далее 9 июня 2023
Хизер Грэм соблазняет и устрашает в тизере фильма ужасов «Подходящая плоть» Хизер Грэм соблазняет и устрашает в тизере фильма ужасов «Подходящая плоть» Читать далее 14 июня 2023
Шериф Джон Траволта противостоит Стивену Дорффу в трейлере драматического боевика Mob Land Шериф Джон Траволта противостоит Стивену Дорффу в трейлере драматического боевика Mob Land Читать далее 14 июня 2023
Подростки против маньяка и акула-убийца: 6 летних фильмов ужасов Подростки против маньяка и акула-убийца: 6 летних фильмов ужасов Читать далее 13 июня 2023
Инопланетяне по ошибке похищают ребенка в трейлере нового мультфильма Pixar «Элио» Инопланетяне по ошибке похищают ребенка в трейлере нового мультфильма Pixar «Элио» Читать далее 14 июня 2023
Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Читать далее 9 июня 2023
Вышел дублированный трейлер триллера с Николасом Кейджем «Схватка с дьяволом» Вышел дублированный трейлер триллера с Николасом Кейджем «Схватка с дьяволом» Читать далее 13 июня 2023
Джейми Фокс объединяет силы с Джоном Бойегой в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона» Джейми Фокс объединяет силы с Джоном Бойегой в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона» Читать далее 13 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше