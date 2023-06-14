Джеймс Ганн ответил, когда возьмется за второй сезон сериала DC «Миротворец»

Кроме того, он поделился новыми сведениями о кастинге «Супермена: Наследие».

Джеймс Ганн поделился информацией о запланированном втором сезоне супергеройского сериала «Миротворец». Во время выступления на подкасте Inside of You глава студии DC сказал, что приступит к работе над продолжением шоу сразу после «Супермена: Наследие»:

«Миротворец» вернется на экраны сразу после «Супермена: Наследие». Это мой следующий проект. Я сразу перейду от фильма к сериалу».

Ганн добавил, что премьера сериала об Аманде Уоллер (Виола Дэвис) состоится раньше премьеры второго сезона «Миротворца», и что в двух сериалах появится много пересекающихся персонажей. Ранее Аманда Уоллер и Миротворец (Джон Сина) уже появлялись вместе в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», который, по словам Ганна, не получит продолжения.

Глава DC также рассказал о разработке самого «Супермена: Наследие». Он заявил, что процесс кастинга на главные роли продолжает идти своим чередом:

«Мы провели много прослушиваний и сужаем круг поисков. Но процесс еще не закончен».

Кроме того, Ганн раскритиковал слухи о процессе поиска актеров для фильма, распространившиеся в СМИ:

«Я встречал абсолютно ложные утверждения, но я не могу просто выйти и сказать, что все это неправда, не закончив работу. Мне кажется, что это вообще не дело зрителей, в настоящее время это даже не дело тех, кто проходит пробы. Это очень личный вопрос».

Премьера «Супермена: Наследие» состоится 11 июля 2025 года.